Уже в ближайшие полтора года кибератаки на компании и критически важную инфраструктуру могут стать постоянным явлением. Они будут происходить чаще, становиться сложнее и приводить к серьезным сбоям в повседневной жизни. Такой прогноз дают более 50 представителей государственных структур, бизнеса, индустрии искусственного интеллекта и кибербезопасности, опрошенных изданием Axios.

Allison Saeng, Unsplash

По мнению экспертов, 2027 год может стать переломным: перебои в работе цифровых сервисов станут настолько привычными, что будут напоминать плохую погоду. Людям и компаниям придется научиться жить в условиях регулярных сбоев.

Первые тревожные сигналы уже появились

За последние две недели проблемы затронули сразу несколько крупных систем: произошел глобальный сбой Microsoft, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостанавливало авиасообщение, а клиенты банка Chase столкнулись с перебоями в банковских операциях.

Впрочем, Axios уточняет, что большинство этих неполадок, судя по всему, возникло не из-за хакерских атак, а в результате попыток компаний и государственных структур защитить свои компьютерные системы от будущих угроз. Однако подобные сбои могут стать предвестниками более серьезных проблем.

Инвестиционный фонд Bridgewater Associates уже учитывает в своих финансовых решениях вероятность в одну треть того, что в течение ближайшего года произойдет кибератака, способная дестабилизировать экономику.

Председатель совета директоров и генеральный директор компании Booz Allen Хорасио Розански назвал происходящее «туманом перед войной» — предвестником более серьезного хаоса, который может наступить, когда автономные ИИ-агенты получат возможность проводить атаки с невероятной скоростью.

Почему искусственный интеллект усиливает угрозу?

ИИ стал мощным инструментом не только для разработки программного обеспечения, но и для поиска уязвимостей в существующих системах. Если раньше обнаружение таких слабых мест требовало значительных ресурсов и времени, теперь искусственный интеллект способен существенно ускорить этот процесс.

Именно здесь возникает главная проблема: те же технологии, которые помогают защищать цифровую инфраструктуру, могут использоваться злоумышленниками для атак.

При этом многие государственные учреждения и компании продолжают работать на компьютерных системах, созданных еще до появления современных ИИ-технологий. В них накопилось множество уязвимостей. Иногда достаточно одной такой ошибки, чтобы вывести из строя целую компанию или нарушить работу авиасообщения.

Дополнительную опасность представляют автономные ИИ-агенты, которые могут самостоятельно выполнять несколько этапов кибератаки. 13 ноября ФБР предупредило о программе ARTEX — бесплатном программном обеспечении с открытым исходным кодом, позволяющем злоумышленникам задействовать ИИ-агентов для автоматизации атак.

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Чем это грозит обычным людям?

Самый благоприятный сценарий, который описывают собеседники Axios, — регулярные локальные сбои. Например, люди могут на целый день потерять доступ к банковским услугам или столкнуться с остановкой авиаперевозок.

Более серьезный сценарий предполагает атаки на критическую инфраструктуру: электросети, трубопроводы, водоснабжение и транспорт.

При этом эксперты не считают масштабную катастрофу неизбежной. Для атаки, способной оставить без электричества целый регион или вывести из строя трубопроводы, скорее всего, потребуется участие государства. Кроме того, децентрализованная структура американской инфраструктуры — например, тысячи отдельных энергетических компаний — может ограничить последствия отдельных атак одним регионом.

Но защитить все системы становится все сложнее. Государственные структуры испытывают нехватку специалистов по ИИ, а крупные компании не всегда готовы тратить миллионы долларов на кибербезопасность, пока угроза не кажется им непосредственной.

Как предлагают решить проблему?

По мнению авторов Axios, государство должно объединить ведущие ИИ-компании и привлечь их технологии к защите уязвимой инфраструктуры. Иными словами, вместо того чтобы сосредоточиться исключительно на создании все более мощных моделей, индустрии необходимо активнее использовать ИИ для поиска и устранения цифровых угроз.

Крупные компании также пытаются объединить усилия. В частности, генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон возглавляет Alliance for Critical Infrastructure — альянс представителей финансового, энергетического, технологического, телекоммуникационного и авиационного секторов. Его задача — укреплять устойчивость критической инфраструктуры и снижать системные риски для экономики.

При этом руководители ведущих ИИ-компаний, по данным Axios, готовы участвовать в совместной работе при условии, что к ней подключатся и их конкуренты.

Собеседники Axios сходятся во мнении, что вероятность реальной кибератаки выше, чем вероятность того, что государство, бизнес и ИИ-компании успеют объединиться и предотвратить ее.

Поэтому 2027 год может стать серьезным испытанием для цифровой инфраструктуры. И вопрос уже не только в том, насколько мощным станет искусственный интеллект, но и в том, успеет ли человечество научиться защищаться от созданных им же технологий.

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