Японские исследователи обнаружили связь между тем, как выглядит улица возле дома, и продолжительностью сна. С помощью ИИ команда Осакского столичного университета проанализировала около 210 тыс. снимков Google Street View. Более зеленые улицы и районы, которые модель оценивала как более безопасные, оказались связаны с более долгим сном. Работа опубликована в журнале Building and Environment.

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Исследование провела команда профессора Дайсуке Мацуситы из Осакского столичного университета. ИИ распознавал на снимках здания, деревья, небо, тротуары, ограждения, дорожные знаки и другие элементы, а затем оценивал озеленение, визуальную замкнутость и удобство улиц для пешеходов. Отдельная модель прогнозировала, насколько безопасными, оживленными и красивыми могут казаться эти места. Полученные показатели сопоставили с данными 1089 работающих жителей Токио в возрасте от 40 до 59 лет, живущих не выше третьего этажа. Участники заполнили анкеты о бессоннице и дневной сонливости, а также самостоятельно указали продолжительность сна.

Анализ показал, что жители более зеленых улиц в среднем сообщали о продолжительном сне. Дольше спали и реже сталкивались с симптомами бессонницы участники, возле домов которых здания и деревья сильнее обрамляли улицу, оставляя в поле зрения меньше открытого пространства. Модель чаще оценивала такие районы как безопасные и оживленные, поэтому авторы допускают, что соответствующее впечатление может частично объяснять обнаруженную связь.

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Самый неожиданный результат оказался связан с пешеходной инфраструктурой. Участники, возле домов которых было больше тротуаров, ограждений, дорожных знаков и других элементов удобной для ходьбы среды, в среднем сообщали о более коротком сне. Одновременно модель присваивала таким улицам более низкую оценку безопасности.

Авторы подчеркивают, что результат не означает, будто сами тротуары мешают спать. По одной из их версий, улицы с развитой пешеходной инфраструктурой чаще бывают оживленными и многолюдными, а потому могут казаться менее спокойными и безопасными, чем тихие жилые кварталы. Однако эту гипотезу исследование напрямую не проверяло.

По словам профессора Мацуситы, такой подход позволяет быстро и с относительно небольшими затратами оценивать улицы на больших территориях — от их озеленения и визуальной замкнутости до предполагаемого ощущения безопасности, оживленности и красоты. Эти данные в будущем могут пригодиться при проектировании более комфортных для жителей районов. Однако поперечное исследование фиксирует только статистические связи и не доказывает, что изменение городской среды само по себе улучшит сон. Для проверки причинно-следственной связи потребуются длительные наблюдения.

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