Консорциум во главе с Илоном Маском предложил $97,4 млрд за некоммерческую организацию, контролирующую OpenAI. Это очередной шаг миллиардера в борьбе против превращения стартапа в сфере искусственного интеллекта в коммерческую компанию.

Предложение Маска, вероятно, усилит давнюю напряженность в отношениях с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, который в понедельник опубликовал на X ответ: «Нет, спасибо, но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хотите».

Маск основал OpenAI вместе с Альтманом в 2015 году как некоммерческую организацию, но ушел до того, как компания взлетела. В 2023 году он основал конкурирующий стартап ИИ xAI.

Илон Маск также является близким союзником президента Дональда Трампа. Он потратил более четверти миллиарда долларов, чтобы помочь президенту избраться. Теперь он возглавляет Департамент эффективности правительства, новое подразделение Белого дома, которому поручено радикально сократить федеральную бюрократию.

Недавно Маск раскритиковал проект OpenAI стоимостью $500 млрд, о котором Трамп объявил в Белом доме.

В настоящее время OpenAI пытается превратиться из некоммерческой организации в коммерческую, что, по ее словам, необходимо для получения капитала, который будет направлен на разработку лучших моделей ИИ.

Маск подал в суд на Альтмана и других в августе прошлого года, заявив, что они нарушили положения контракта, поставив прибыль выше общественного блага в стремлении продвигать ИИ. В ноябре он попросил окружного судью США вынести предварительный запрет, запрещающий OpenAI преобразовываться в коммерческую структуру.

В иске Маска против OpenAI и Альтмана говорится, что изначально основатели обратились к нему с просьбой профинансировать некоммерческую организацию, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта на благо человечества, но теперь она сосредоточилась на зарабатывании денег.

«Пришло время OpenAI вернуться к силе с открытым исходным кодом, ориентированной на безопасность, как это было когда-то, — сказал Маск в своем заявлении в понедельник. — Мы позаботимся о том, чтобы это произошло».

Альтман сообщил сотрудникам, что совет директоров компании намерен ясно дать понять, что он не заинтересован в «предполагаемом предложении» Маска.

В консорциум, возглавляемый Маском, входят его стартап в области искусственного интеллекта xAI, Baron Capital Group, Emanuel Capital и другие компании. По данным Wall Street Journal, xAI может объединиться с OpenAI после заключения сделки.

«Эта заявка определенно вносит суматоху в ход событий, — сказал Джонатан Мейси, профессор юридического факультета Йельского университета, специализирующийся на корпоративном управлении. — Некоммерческая организация должна брать деньги за любые добрые дела, и если OpenAI предпочитает продать их кому-то другому за меньшие деньги, это вызывает беспокойство по поводу защиты интересов бенефициаров некоммерческой организации».

В последнем раунде финансирования OpenAI была оценена в $157 млрд, что закрепило ее статус одной из самых ценных частных компаний в мире. SoftBank Group ведет переговоры о привлечении финансирования в размере до $40 млрд для OpenAI при оценке компании в $300 млрд, включая новые фонды.

Помимо любых антимонопольных последствий, сделка такого масштаба потребовала бы от Маска и его консорциума привлечения огромных средств. По данным LSEG, акции Маска в Tesla оцениваются примерно в $165 млрд.

Для финансирования такой заявки Маск мог бы продать часть своей доли в Tesla, или взять кредит под залог своей доли, или использовать в качестве залога свою долю в ракетной компании SpaceX, которая оценивается в десятки миллиардов долларов.

«Предложение Маска о покупке некоммерческой организации OpenAI должно существенно усложнить текущий сбор средств OpenAI и процесс преобразования в коммерческую корпорацию», — считает аналитик DA Davidson Джил Лурия.

По ее словам, вероятно, что предложение поддержано более надежными инвесторами. OpenAI, возможно, не сможет его проигнорировать. Решение о том, является ли это предложение более выгодным, будет фидуциарной ответственностью совета директоров OpenAI, что может поставить под сомнение предложение SoftBank.

Ранее сообщалось, что OpenAI стремится снизить зависимость от Nvidia в поставке процессоров. Для этого компания разработала первое поколение собственных чипов для искусственного интеллекта. Компания, стоящая за ChatGPT, завершит разработку своего первого чипа в ближайшие несколько месяцев и планирует осуществлять его производство силами Taiwan Semiconductor Manufacturing.