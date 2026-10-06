К закрытию торгов в понедельник акции SpaceX достигли $171,09. На этом фоне, по оценке Forbes, состояние Маска выросло до $1,046 трлн. Ранее оно опускалось ниже триллионной отметки после снижения стоимости акций космической компании.

Sven Piper, Unsplash



Маск впервые стал триллионером в июне 2026 года после выхода SpaceX на биржу. Компания провела крупнейшее IPO в истории: разместила 555,56 млн акций по $135 и привлекла около $75 млрд. После размещения SpaceX оценили примерно в $1,77 трлн. Рост стоимости акций компании резко увеличил состояние ее основателя.

С начала августа бумаги SpaceX постепенно дорожали, а в понедельник прибавили почти 8%. Они достигли максимального уровня с июня, что позволило состоянию Маска снова превысить отметку в $1 трлн.

При этом оценки состояния миллиардеров могут различаться в зависимости от методики. Forbes оценил состояние Маска в $1,046 трлн, тогда как Bloomberg Billionaires Index использует собственную модель расчета стоимости активов.

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Значительная часть состояния Маска связана с его долями в SpaceX и Tesla, поэтому изменения стоимости акций этих компаний напрямую влияют на его положение в рейтинге богатейших людей мира.

По оценке Forbes, на понедельник вторым и третьим самыми богатыми людьми в мире были основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $371 млрд и сооснователь Google Ларри Пейдж с $284 млрд.

Маск основал SpaceX в 2002 году. В 2003 году он стал одним из первых инвесторов Tesla, а позднее возглавил компанию. До этого предприниматель участвовал в создании платежной компании X.com, которая после слияния с Confinity стала основой PayPal. В 2002 году eBay приобрела PayPal за $1,5 млрд.

Состояние Маска остается тесно связано с рыночной стоимостью принадлежащих ему активов. Рост акций SpaceX в октябре 2026 года снова сделал его первым и пока единственным человеком, чье состояние оценивается более чем в $1 трлн.

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