Стартап в области искусственного интеллекта xAI на следующей неделе выпустит чат-бота Grok 2 с открытым исходным кодом, заявил в X глава компании, миллиардер Илон Маск.

РИА Новости

«Пришло время открыть исходный код Grok 2. Мы сделаем это на следующей неделе», — написал он в ответ на пост пользователя с соответствующим вопросом.

В середине июля Маск представил последнюю версию своей ИИ-модели Grok 4, заявив, что она «превосходит уровень доктора наук во всех областях знаний». На презентации миллиардер назвал новую модель «самым умным ИИ в мире».

По словам Маска, модель Grok 4 получила в 100 раз больше данных для обучения, чем версия Grok 2. Он утверждает, что новая модель способна достигать почти идеальных результатов на выпускных экзаменах практически по любому предмету. Маск также ожидает, что к концу года ИИ сможет создать первую телепередачу на 30 минут, которую можно нормально смотреть.

Накануне OpenAI анонсировала две первые за шесть лет модели с открытым исходным кодом — gpt-oss-120b и gpt-oss-20b. Они поставляются под лицензией Apache 2.0 и полным доступом к цепочке рассуждений. Выпуск призван закрыть нишу доступных ИИ с высоким качеством и низкой стоимостью.