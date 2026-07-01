Финансовое положение российских компаний продолжает ухудшаться. По данным июньского мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), о негативных изменениях сообщили 24% предприятий. У 70% участников опроса ситуация за месяц не изменилась, а улучшение отметили лишь 6% против 10,7% в мае.

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Ухудшение отразилось и на показателях деловой среды. Сводный индекс РСПП снизился за месяц на 1,3 пункта и составил 43,8 пункта, обновив минимум как минимум за последний год. Индекс финансовых рынков опустился до 40,8 пункта, а показатель взаимодействия бизнеса с банками и финансовыми институтами — до 45 пунктов. Оба значения стали минимальными за последние полтора года наблюдений.

Особенно заметно ухудшились оценки взаимодействия предприятий с банками и другими финансовыми институтами. В июне о негативных изменениях сообщили 14% участников исследования, а за месяц их доля выросла почти втрое. У 81% компаний ситуация осталась прежней, однако среди остальных респондентов отрицательные оценки заметно преобладали над положительными.

Резко ухудшились и личные оценки деловой среды в стране. Соответствующий индекс потерял за месяц 5,2 пункта, прервав двухмесячный рост. Доля негативных ответов увеличилась с 26,7% в мае до 35% в июне.

Картина при этом остается неоднородной. Высокая стоимость заемных средств по-прежнему ограничивает инвестиционную активность, а индекс логистики в июне продолжил снижаться. Однако нового провала спроса мониторинг не показал. Оценки спроса в отраслях и на продукцию самих компаний выросли на 2,6 пункта за счет сокращения доли негативных ответов.

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Осторожность бизнеса особенно заметна в инвестиционных планах. По данным отдельного опроса РСПП, проведенного накануне ПМЭФ-2026, 81% компаний были вынуждены замедлить или приостановить инвестиционные проекты. Вместо активного расширения многие предприятия сосредоточились на сохранении ликвидности и пересмотре сроков запуска новых инициатив.

Похожая осторожность заметна и в других сегментах рынка. В первом квартале 2026 года число заявок на франшизы сократилось на 28,4% год к году, а по другой оценке падение достигло 45%. Одновременно потребители стали чаще продлевать срок службы уже купленной техники. В первом квартале количество обращений в сервисные центры выросло на 20%, а в отдельных категориях ремонтных услуг рост оказался еще заметнее.

Для малого и среднего бизнеса эти изменения создают неоднозначную ситуацию. Продавцы франшиз и непродовольственные магазины сталкиваются с более осторожным поведением клиентов, тогда как сервисные компании могут получить дополнительный спрос на ремонт и обслуживание. Поэтому влияние экономии на разные сегменты оказывается не только негативным, но практически всем участникам рынка приходится пересматривать привычные модели работы.

Говорить о скорой стабилизации пока рано, однако сам бизнес обозначил условия, при которых инвестиционная активность сможет восстановиться. Главным из них компании назвали дальнейшее снижение ключевой ставки. За ним следуют уменьшение налоговой нагрузки и снижение геополитических рисков. Пока заемное финансирование остается дорогим, предприятия, вероятно, продолжат осторожнее относиться к расширению и запуску новых проектов.

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