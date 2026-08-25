Стартапы в сфере долголетия привлекли миллиарды долларов на разработки, призванные замедлить связанные со старением процессы. В ближайшие 12−18 месяцев несколько компаний планируют начать первые испытания на людях или представить ранние клинические данные, следует из обзора Cure.

Julia Uoblitz, Unsplash

Компании проверяют разные подходы. Частичное эпигенетическое перепрограммирование клеток, удаление сенесцентных, или состарившихся, клеток, восстановление аутофагии, воздействие на обмен веществ и подавление хронического воспаления. Большинство этих методов пока показали потенциал главным образом в экспериментах на животных и доклинических исследованиях. Первые испытания с участием людей не ответят на вопрос, могут ли такие разработки продлить жизнь. Их задача в том, чтобы оценить безопасность и понять, воздействуют ли препараты на заявленные биологические процессы.

По словам профессора медицины и генетики Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна и члена правления Ассоциации биотехнологий долголетия Нира Барзилая, каждый из ключевых механизмов старения можно изучать как самостоятельное направление. Исследования первой и второй фаз, считает он, могут открыть дорогу более масштабным испытаниям и ускорить развитие всей области.

Читайте также Longeveron получила $1 млн за разработку терапии против последствий старения

Одна из главных проблем заключается в том, что исследователи пока не договорились, как именно измерять старение. Команда Барзилая анализирует сотни тысяч измерений биомаркеров, собранных в завершенных плацебо-контролируемых исследованиях, и ищет показатели, которые одновременно отражают процессы старения и меняются под воздействием лечения.

Даже успешное завершение ранних стадий испытаний не докажет, что ученым удалось «повернуть старение вспять». Однако первые данные исследований с участием людей помогут понять, какие из многочисленных гипотез заслуживают дальнейшей проверки, инвестиций и более масштабных испытаний.

За кем следит индустрия

BioAge Labs разрабатывает BGE-102 — пероральный ингибитор NLRP3, предназначенный для подавления воспаления. В первой фазе медианное снижение уровня высокочувствительного С-реактивного белка у участников с ожирением и повышенным воспалением составило 86%, сообщила компания. Сейчас BioAge проводит исследование второй фазы и оценивает влияние препарата на воспалительные и другие маркеры, связанные с сердечно-сосудистым риском.

Cambrian Bio тестирует ATX-304 — активатор сигнальной сети AMPK, участвующей в регулировании энергетического обмена. В фазе 1b препарат, по данным компании, статистически значимо улучшил показатели содержания жира в печени и висцеральной жировой ткани, уровни триглицеридов и адипонектина, а также скорость метаболизма в состоянии покоя у взрослых с ожирением и преддиабетом. Компания планирует два исследования второй фазы, но сроки их начала пока не назвала.

Cleara Biotech разрабатывает CL04183 — сенолитик, предназначенный для воздействия на состарившиеся клетки. После доклинических исследований на крысах и приматах компания подготовила дизайн испытаний фаз 1a и 1b, однако их начало зависит от привлечения финансирования или фармацевтического партнера. В экспериментах на мышах кандидат, по данным Cleara, снижал опухолевую и метастатическую нагрузку, а у пожилых животных увеличивал общую выживаемость на 29%.

Cyclarity Therapeutics изучает UDP-003 — малую молекулу, нацеленную на 7-кетохолестерин, токсичную форму окисленного холестерина, связанную с атеросклерозом. В первой фазе препарат дозозависимо увеличивал выведение 7-кетохолестерина с мочой и, по данным компании, хорошо переносился: серьезных нежелательных явлений зафиксировано не было. Cyclarity рассчитывает начать вторую фазу в конце 2026 года.

Junevity планирует во второй половине 2026 года впервые испытать на людях JUN_01 — препарат на основе малых интерферирующих РНК, или siRNA, предназначенный для эпигенетического перепрограммирования клеток. В доклинических моделях метаболических нарушений кандидат, по данным компании, снижал уровень глюкозы, повышал чувствительность к инсулину и уменьшал массу тела без потери безжировой массы.

Juvena Therapeutics начала первую фазу испытаний JUV-161 на людях в мае 2025 года. Это рекомбинантный гибридный белок, предназначенный для активации сигнальных путей, участвующих в росте и поддержании мышечной ткани. Сейчас препарат проверяют на здоровых добровольцах, а среди возможных показаний компания называет миотоническую дистрофию первого типа и саркопению.

Juvenescence завершила первую фазу испытаний MDI-2517 — перорального ингибитора PAI-1, разрабатываемого для лечения метаболических и фиброзных заболеваний. Компания сообщила о благоприятном профиле безопасности и переносимости кандидата, а также о возможности принимать его один раз в сутки. Следующим этапом должно стать исследование второй фазы для предварительной оценки эффективности.

Life Biosciences в июне начала испытание ER-100 — одной из первых экспериментальных генных терапий на основе частичного эпигенетического перепрограммирования, дошедших до проверки на людях. Терапия использует контролируемую экспрессию трех факторов — OCT4, SOX2 и KLF4, — чтобы, по замыслу разработчиков, восстановить более молодые эпигенетические характеристики клеток, сохранив их идентичность. Первая фаза проходит у пациентов с нейропатиями зрительного нерва и прежде всего оценивает безопасность и переносимость лечения, а среди дополнительных показателей — изменения зрительных функций.

NewLimit привлекла $435 млн в раунде серии C на развитие платформы эпигенетического перепрограммирования. Компания рассчитывает в 2027 году вывести в клинические испытания первый препарат, созданный на основе этого подхода. В экспериментах со старыми клетками печени человека прототип, как утверждает NewLimit, обращал вспять некоторые признаки клеточного старения.

Nula Therapeutics разрабатывает NLT-101 — малую молекулу, воздействующую на ядерную оболочку клетки. Компания планирует в четвертом квартале 2026 года начать исследование фазы 1b с участием людей с метаболическими нарушениями. Отдельную программу по изучению возможного влияния препарата на физические, когнитивные и другие функции поддерживает финансирование ARPA-H объемом до $20 млн.

Retro Biosciences одновременно развивает несколько направлений, включая клеточную терапию, перепрограммирование тканей и белковую инженерию. Компания уже начала первую фазу испытаний RTR242 — перорального препарата, предназначенного для восстановления аутофагии, то есть процесса, с помощью которого клетки расщепляют и удаляют поврежденные или ненужные компоненты. В мае Retro сообщила о первом закрытии нового раунда финансирования: оценка компании до учета привлеченного капитала составила $1,8 млрд.

Rubedo Life Sciences также разрабатывает сенолитики. Ее кандидат RLS-1496, предназначенный для местного применения, испытывают при актиническом кератозе — предраковом поражении кожи. Согласно предварительным результатам фазы 1b/2a, основанным на данных 18 из 24 участников, через четыре недели количество поражений в группе RLS-1496 снизилось на 46% против 11% в контрольной группе без лечения. Серьезных нежелательных явлений компания не зафиксировала.

Turn Therapeutics тестирует препарат GX-03 для местного лечения атопического дерматита. По промежуточным данным второй фазы, через четыре недели тяжесть экземы снизилась как минимум на 50% у 92,6% участников, получавших GX-03, против 65,2% в группе, которой наносили основу препарата без активного вещества. К восьмой неделе снижение тяжести заболевания на 90% зафиксировали у 51,9% пациентов из группы GX-03 против 34,8% в контрольной группе.

Ближайшие клинические результаты станут для индустрии долголетия одним из первых серьезных фильтров. Ранние фазы не покажут, можно ли продлить человеку жизнь, но позволят отсеять небезопасные или биологически неработающие подходы. Убедительные данные о безопасности и влиянии на заявленные механизмы могут направить новые инвестиции в наиболее перспективные программы. Слабые результаты, напротив, заставят разработчиков, ученых и инвесторов пересмотреть часть нынешних гипотез о том, на какие процессы старения действительно стоит воздействовать.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.