Сектор гостиничного бизнеса, общественного питания и туризма в России демонстрирует стабильность в условиях общего сокращения вакансий на российском рынке труда, неизменно востребованными остаются профессии поваров и пекарей, а также официантов. Cервис по подбору сотрудников SuperJob по просьбе журнала «Инк.» провел исследование по своей базе данных и нашел эти и другие тенденции сферы.

В то время как общее количество рабочих мест в стране уменьшилось на 11%, в индустрии HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering) этот показатель снизился лишь на 1%, что свидетельствует о сохраняющейся потребности отрасли в квалифицированных кадрах. Параллельно наблюдается рост числа соискателей — количество резюме в данном сегменте увеличилось на 13%, что соответствует общероссийской тенденции.

Москва и Санкт-Петербург ожидаемо продолжают удерживать лидерские позиции по количеству открытых вакансий в сфере услуг. В столице зафиксирован рост числа резюме на 9%, в то время как в Петербурге этот показатель составил 10%.

В число наиболее активных регионов по найму персонала также входят Краснодарский край, Московская область и Республика Татарстан. Замыкают десятку лидеров Свердловская, Новосибирская и Нижегородская области, а также Республика Крым и Красноярский край.

Традиционно высоким спросом пользуются специалисты кухонного цеха — повара и пекари, а также обслуживающий персонал, в первую очередь официанты. В административном сегменте стабильно востребованы бармены, администраторы заведений и менеджеры ресторанов.

Московский рынок труда проявляет особый интерес к профессиональным бариста, тогда как в Санкт-Петербурге сохраняется устойчивый спрос на квалифицированных администраторов.

Анализ уровня заработных плат свидетельствует о положительной динамике доходов сотрудников отрасли. В Москве технологи пищевого производства получают в среднем 100 тыс. руб. при максимальном окладе до 170 тыс. руб., что на 11% выше показателей предыдущего года.

Доходы поваров-универсалов и пекарей в этом городе достигают 80-160 тыс. руб. (+14%). Представители такой профессии, как бариста, демонстрируют наиболее значительное увеличение заработков — их доходы выросли на 17%, достигая 70-130 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге технологи могут рассчитывать на 80-150 тыс. руб. при росте заработной платы на 14%. Специалисты кухонного цеха — повара и кондитеры — получают 75-150 тыс. руб. (+15%), в то время как бариста зарабатывают 57-110 тыс. руб., что на 14% больше, чем годом ранее. Самый востребованный

Среди наиболее привлекательных вакансий выделяется позиция бренд-шефа ресторана грузинской кухни во Владивостоке с ежемесячным окладом 500-600 тыс. руб. Московские заведения предлагают шеф-поварам итальянской кухни 250 тыс. руб., а ведущим кондитерам — 150-160 тыс.

В сегменте обслуживания столичные рестораны готовы платить профессиональным хостес 120-200 тыс. руб., опытным пиццамейкерам — 120-132 тыс. руб., а менеджерам заведений — 120 тыс. руб. ежемесячно.