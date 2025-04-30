Американские компании Intel и Microsoft зарегистрировали свои торговые знаки в Роспатенте, сообщают «Известия». Подобный шаг предприняла и южнокорейская LG. Ранее заявки также подали компании McDonald’s и IKEA.

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Так, Intel зарегистрировала товарный знак Intel Tiber. Компания получила права на использование товарного знака до 2034 года. Под ним она собирается продавать в России компьютеры, процессоры, серверы, программное обеспечение для 3D-визуализации, моделирования и рендеринга, оборудование с технологиями искусственного интеллекта.

Microsoft зарегистрировала в России товарный знак Microsoft Places, срок исключительных авторских прав на него указан до 2033 года. LG, в свою очередь, зарегистрировала три товарных знака. Как выяснила газета, речь идет о брендах Let’s Go LG, LG Therma V, Smile On! LG.

Зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов заявил изданию, что ушедшие из России иностранные компании «хотят сохранить авторские права на эту продукцию, но это не значит, что они сейчас будут тут работать».

McDonald’s и Coca-Cola при этом заявили, что по-прежнему видят риски, связанные с работой в России. Это свидетельствует, что крупные американские компании с осторожностью относятся к инвестициям в российский бизнес, пишет Bloomberg.

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В марте президент Владимир Путин поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. По его словам, российские компании должны получить преимущество перед зарубежными игроками.

В начале апреля РБК со ссылкой на источники сообщил, что российские власти прорабатывают предварительный перечень требований, которым должны будут удовлетворять ушедшие с 2022 года иностранные компании. Собеседники издания среди них, в частности, назвали гарантии локализации производства и обеспечение определенного уровня роботизации мощностей.