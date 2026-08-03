Пока одни компании учат искусственный интеллект лучше писать тексты и генерировать изображения, американский стартап Smallest.ai решил заняться тем, что раздражает пользователей голосовых помощников больше всего, — неестественными паузами и «роботизированной» манерой разговора. Компания привлекла $13 млн инвестиций, чтобы сделать голосовой ИИ максимально похожим на живого собеседника.

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Раунд финансирования возглавил фонд Seligman Ventures. В нем также приняли участие Sierra Ventures и индийский фонд 3one4 Capital. Всего с момента основания в конце 2024 года стартап привлек уже более $21 млн. То есть инвесторы поверили в идею и вложили деньги в обмен на долю в компании, рассчитывая заработать, если технология станет востребованной.

Главная особенность разработки Smallest.ai — скорость реакции. Большинство современных голосовых ИИ сначала полностью выслушивают человека, затем обрабатывают запрос и только после этого отвечают. Из-за этого в разговоре возникают неестественные паузы. Если вы хоть раз разговаривали с голосовым ботом, который после каждого вопроса надолго «задумывался», то понимаете, какую проблему пытается решить стартап.

Новая модель устроена иначе: она одновременно слушает, анализирует сказанное и начинает формировать ответ еще до того, как собеседник закончит фразу. Благодаря этому диалог должен больше напоминать разговор двух людей, которые могут перебивать друг друга или реагировать практически мгновенно.

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Основатель компании Сударшан Камат говорит, что конечная цель проекта — сделать так, чтобы человек вообще не понимал, разговаривает он с оператором или с искусственным интеллектом. По его словам, компания сосредоточилась не на озвучке книг или дубляже видео, а на голосовых помощниках для бизнеса — например, для служб поддержки, кол-центров и сервисов продаж. Среди клиентов стартап уже называет RingCentral — одного из крупнейших разработчиков корпоративных сервисов для видеосвязи, телефонии и контакт-центров, а также Truecaller — популярное приложение для определения номеров и защиты от спам-звонков, которым пользуются сотни миллионов человек по всему миру.

Рынок голосового ИИ становится одним из самых конкурентных направлений в индустрии искусственного интеллекта. Smallest.ai предстоит соперничать с такими компаниями, как ElevenLabs, а также с разработчиками корпоративных голосовых платформ, которые создают ИИ для общения с клиентами в режиме реального времени. В отличие от многих конкурентов, стартап решил не распыляться на создание универсальных моделей и сосредоточился только на живом разговоре с пользователем.

Что это значит для бизнеса

Голосовые ИИ все быстрее переходят из категории экспериментальных сервисов в инструменты для повседневной работы. Клиентов неизменно раздражают долгие паузы и «деревянные» ответы виртуальных операторов, новые модели обещают сделать разговор практически неотличимым от общения с человеком. Это может ускорить внедрение ИИ в кол-центрах, службах поддержки, онлайн-продажах и других сервисах, где важны скорость ответа и естественное общение. В то же время компаниям придется внимательнее относиться к этической стороне вопроса — например, предупреждать клиентов, что они разговаривают с искусственным интеллектом, а не с живым сотрудником.

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