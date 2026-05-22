Spotify анонсировал инструмент для автоматического создания аудиокниг на базе голосовых технологий ElevenLabs. Он станет частью Spotify for Authors и выйдет в бета-версии в июне 2026 года по приглашениям. На первом этапе сервис будет работать только на английском языке. Компания представила его на Дне инвестора вместе с другими обновлениями в направлении аудиокниг.

Инструмент позволит авторам самостоятельно озвучивать книги без профессиональных чтецов и студийного производства. Созданный контент не будет привязан к эксклюзивному контракту со Spotify — авторы смогут распространять аудиокниги на любых платформах. Это важное отличие от части издательских программ, где эксклюзивность остается условием участия.

Партнерство с ElevenLabs развивает уже существующую интеграцию. Ранее авторы могли загружать в Spotify аудиокниги, созданные на платформе голосового стартапа. Параллельно у Spotify действовало соглашение с Google Play Books для работы с цифровыми нарративами. Более глубокую интеграцию с ElevenLabs компания объясняет ростом качества голосовых моделей — речь в новых версиях стала заметно естественнее по сравнению с предыдущими.

Одновременно Spotify расширяет Spotify for Authors на 10 новых языков, включая французский, канадский французский, немецкий, нидерландский, латиноамериканский испанский, шведский, финский, исландский, датский и норвежский. Компания также планирует повысить лимиты прослушивания для подписчиков Audiobook+ и добавить тарифы для студентов и семей, однако сроки запуска и цены пока не раскрывает. Сейчас у Audiobook+ более миллиона подписчиков, а сам сегмент приносит Spotify свыше $100 млн годовой выручки.

Spotify усиливает направление аудиокниг с 2023 года. Каталог платформы достиг 700 тыс. наименований, компания вышла на международные рынки, инвестировала в неанглоязычный контент, запустила покупки внутри приложений и чарты аудиокниг. В 2026 году Spotify также запустил программу продажи физических книг в США и Великобритании. По данным компании, количество часов прослушивания выросло на 60% год к году, а более половины всех слушателей аудиокниг пришли на платформу за последние 12 месяцев.

Летом 2026 года Spotify также планирует распространить на аудиокниги функцию формирования плейлистов по текстовым запросам, которая сейчас работает для музыки и подкастов. Кроме того, компания вводит поиск аудиокниг на естественном языке. Все эти шаги показывают, что Spotify последовательно превращает аудиокниги в самостоятельный бизнес, а не просто в дополнение к музыкальному стримингу.

