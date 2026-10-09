Покупатели жилья чаще прибегают к ипотеке, а рефинансирование набирает популярность. По данным Роскадастра, проанализированным экосистемой недвижимости М2 и представленным «Инку», за восемь месяцев 2026 года доля сделок с ипотекой на вторичном рынке выросла с 16% до 23% год к году.

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За январь — август 2026 года доля сделок с привлечением ипотечного финансирования на вторичном рынке жилья увеличилась на 7 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля покупок вторичного жилья без ипотеки, напротив, сократилась с 59% до 53%. Данные получены на основе анализа зарегистрированных сделок по всей России.

На рынке новостроек изменения оказались менее заметными. Доля покупок с ипотекой выросла на 1 п. п., до 13%, а доля сделок без привлечения заемных средств снизилась на тот же объем — до 11%.

Аналитики М2 связывают динамику в том числе со снижением ключевой ставки до 14%, хотя в 2025 году она достигала 21%. Еще одним фактором поддержки первичного рынка компания называет семейную ипотеку, несмотря на изменения ее условий.

Одновременно растет интерес к рефинансированию уже выданных кредитов. По данным М2, с начала 2026 года число заявок на рефинансирование на платформе увеличилось в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководитель департамента аналитики и данных М2 Дмитрий Смирнов рассказал, что первые заметные изменения компания зафиксировала еще в сентябре 2025 года: количество заявок на рефинансирование выросло на 21% год к году. В октябре рост достиг трехкратного значения, а в феврале 2026 года число заявок оказалось в 13 раз выше, чем годом ранее. В августе показатель вырос втрое в годовом выражении.

По оценке М2, интерес к рефинансированию сохранится и в следующем году, однако статистика заявок отражает динамику на платформе и не дает возможности судить о масштабах рефинансирования по всему рынку.

Что это значит для бизнеса

Изменение структуры сделок показывает, что ипотека снова играет более заметную роль при покупке вторичного жилья. Для банков, ипотечных брокеров и участников рынка недвижимости это повод следить за изменением спроса и интересом клиентов к пересмотру условий кредитования. Однако следует понимать, что приведенные данные показывают перераспределение сделок между способами оплаты, а не рост общего объема рынка недвижимости.

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