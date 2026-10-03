С 1 октября 2026 года семейная ипотека в России работает по новой шкале, и ставка и максимальная сумма кредита теперь зависят от числа детей и региона. Эксперт «Авито Недвижимости», управляющий директор направления первичной недвижимости платформы Дмитрий Алексеев рассказал «Инку», что изменилось, кого коснутся новые условия и как получить ставку до 6%.

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Что изменилось в семейной ипотеке с 1 октября

Главное изменение — единая ставка 6% для всех участников программы ушла в прошлое. Для новых кредитных договоров процент зависит от количества детей в семье и региона, где покупается жилье. Новые правила действуют с 1 октября 2026 года.

Для участия в программе при покупке квартиры по семейной ипотеке теперь хотя бы одному ребенку должно быть меньше семи лет на момент заключения договора. Чем больше детей в семье, тем ниже ставка. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях условия отличаются от остальных регионов.

Новые ставки семейной ипотеки

Количество детей Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области Россия 1 ребенок 12%, до 12 млн руб. 10%, до 6 млн руб. 2 ребенка 10%, до 15 млн руб. 8%, до 8 млн руб. 3 ребенка 8%, до 18 млн руб. 6%, до 10 млн руб. 4 ребенка 6%, до 18 млн руб. 4%, до 10 млн руб. 5 и более детей 4%, до 18 млн руб. 2%, до 10 млн руб.

Речь идет о максимальной ставке и максимальной сумме льготного кредита, банк вправе предложить условия лучше.

Кому станет дороже

Для семей с одним или двумя детьми условия в большинстве случаев станут менее выгодными. В регионах ставка для семьи с одним ребенком составит до 10%, с двумя — до 8%; в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12% и 10% соответственно.

При этом новая система предусматривает несколько способов получить ставку не выше 6%.

Как получить ставку до 6%

У новых правил есть отдельный механизм для семей, которым по обычной шкале положена ставка выше 6%. Ставка не выше этого уровня доступна, если семья самостоятельно оплачивает не менее 50% стоимости жилья. Если первоначальный взнос был меньше, остаток долга можно сократить до 50% стоимости недвижимости в течение 365 дней после оформления кредита.

Для семей с четырьмя и более детьми ставка также снижается по новой шкале: в четырех крупнейших регионах она составит 6% для четырех детей и 4% для пяти и более, а в остальных регионах — 4% и 2% соответственно.

Отдельные условия действуют для ИЖС: при строительстве или покупке участка с последующим строительством ставка остается не выше 6% независимо от числа детей и региона.

Что изменилось со сроком ипотеки

С 1 октября государство ограничило срок субсидирования льготной ставки 15 годами. Это не означает, что любой ипотечный договор обязательно должен быть заключен ровно на 15 лет. Речь идет именно о периоде, в течение которого действует государственная субсидия.

Поэтому при сравнении предложений банков теперь важно смотреть не только на размер ставки и первоначального взноса, но и на срок, на который распространяется льготная часть кредита.

Что с семейной ипотекой на строительство дома

Для строительства или завершения строительства частного дома, а также для покупки земельного участка с последующим строительством жилья ставка остается до 6% независимо от количества детей и региона. Это исключение сохраняется и после 1 октября.

Что советуют учитывать при покупке жилья

По словам управляющего директора направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, семьям с одним или двумя детьми стоит обратить внимание на возможность сохранить ставку 6% за счет первоначального взноса в размере 50% стоимости жилья.

«Достаточно заплатить 20% на старте, а затем в течение 365 дней снизить остаток задолженности до половины стоимости объекта или меньше», — говорит эксперт.

По его словам, такой сценарий может быть интересен тем, кто продает имеющееся жилье уже после переезда в новостройку. При этом условия для строительства или покупки земли под последующее строительство дома не меняются, и ставка остается на уровне 6% независимо от числа детей и региона.

Кому важно

Семьям с одним или двумя детьми — ставка по семейной ипотеке для них выросла, но появились более высокие лимиты кредита и возможность получить ставку до 6% при снижении долга до половины стоимости жилья.

Многодетным семьям — для них ставка в ряде случаев снизилась до 2–4%, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная сумма льготного кредита выросла до 18 млн руб.

Тем, кто собирается строить дом — для ИЖС сохраняется ставка до 6% независимо от числа детей и региона.

Тем, кто уже оформляет ипотеку — новые условия относятся к договорам, заключенным с 1 октября 2026 года — дата заключения договора имеет значение.

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