В первом квартале 2026 года число закрытий малого и среднего бизнеса выросло на 11%. Основной удар пришелся по индивидуальным предпринимателям — их доля в ликвидациях достигла 79,3%, следует из данных «Точка банка», поступивших в «Инк».

При этом среди юридических лиц темпы закрытия снизились на 11,4%, тогда как число закрывшихся ИП выросло на 16,6% (во многом из-за того, что в начале года часто ликвидируют недействующие предприятия). Чаще всего бизнес закрывался в строительстве (24,9%) и производстве (17%). В то же время число компаний, ликвидированных за нарушения 115-ФЗ, сократилось почти в 14 раз — с 12 278 до 857.

Регистрационная активность в начале года выросла на 5,8%, обеспечив появление 26 399 новых структур. При этом предприниматели уходят из розничной и оптовой торговли, а также из сферы такси.

Освободившиеся ниши занимают сервисные направления: число компаний в сфере психологии выросло на 21,2%, компьютерных клубов — на 14,2%, рекламных агентств — на 48,7%. В креативном сегменте быстрее всего растут видеомонтаж и звукозапись. Из-за налоговых изменений также увеличилось число компаний, оказывающих бухгалтерские услуги.

Несмотря на регистрацию 314 404 новых субъектов бизнеса за квартал, 31% владельцев компаний заявляют о планах продать или закрыть дело. Исследования НИУ ВШЭ и ФОМ фиксируют рост этого показателя на 8 п.п. по сравнению с прошлым годом. В «Опоре России» связывают это с ростом налоговой нагрузки и высокой ключевой ставкой.

В 2025 году малый бизнес обеспечил бюджету 13,2 трлн руб. налогов, опередив нефтяную отрасль. Однако уже в начале 2026 года 45% предпринимателей сообщили об отсутствии прибыли или убытках. Сильнее всего пострадали медицина, бьюти-индустрия и авторемонт — падение спроса там отметили до 80% респондентов.

