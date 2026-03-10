Российский малый бизнес переживает беспрецедентный кризис: 31% предпринимателей всерьез рассматривают возможность закрытия или продажи своего дела, свидетельствуют результаты исследования ФОМ и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса».

Vitaly Gariev, Unsplash

Краткосрочные прогнозы предпринимателей оказались рекордно пессимистичными: 52% считают, что в первые три месяца 2026 года их бизнес столкнется с ухудшением ситуации, тогда как на улучшение рассчитывают лишь 12%.

Ранее доля предпринимателей, рассчитывающих на улучшение, не опускалась ниже 20%, тогда как пессимизм достиг пика в I квартале 2022 года, во время введения масштабных антироссийских санкций, когда 38% респондентов прогнозировали ухудшение ситуации.

В IV квартале 2025 года почти 40% компаний работали в режиме выживания, а 29% предпринимателей сообщили, что их доходы не покрывают даже основные расходы. Основной причиной такого положения респонденты называют резкое снижение спроса — на это указали 42% опрошенных, что также привело к заморозке роста зарплат.

Индексация выплат сотрудникам была приостановлена: доля компаний, повышавших зарплаты, упала на 10 п. п. по сравнению с концом 2024 года, а количество сокращенных сотрудников в октябре—декабре 2025 года увеличилось на 59% относительно аналогичного периода прошлого года.

В «Опоре России» отмечают, что предприниматели сокращают инвестиционные проекты и готовятся к сложным временам. На малый бизнес усиливается давление из-за роста налоговой нагрузки (НДС и отмена льгот по взносам), высокой ключевой ставки и увеличения числа неплатежей со стороны контрагентов.

Ранее Минфин предложил существенно изменить правила найма иностранных специалистов в России. Ведомство планирует повысить минимальный уровень зарплаты для высококвалифицированных работников до 717 тыс. рублей в месяц, тогда как сейчас порог составляет 750 тыс. рублей за квартал.

Примечательно, что в российской деловой среде появилось новое понятие — «тактическая нищета». Так называют ситуацию, когда работодатели объясняют снижение зарплат или задержки выплат якобы нехваткой средств.

10 марта Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал исследование, в котором говорится, что к началу весны 2026 года российская экономика подошла вплотную к состоянию стагфляции.

Ко всему прочему, Минпромторг представил инициативу, которая затронет компании, зависящие от синхронизации с государственным эталоном времени. Ведомство предлагает установить плату за доступ к этим сигналам для банков, операторов связи, энергетических и транспортных компаний, а также IT-корпораций. Для бизнеса это станет новой обязательной статьей расходов, избежать которой будет крайне сложно.

