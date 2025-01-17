Исследование показало, что недостаток сна может препятствовать способности мозга подавлять нежелательные воспоминания и навязчивые мысли. Это подчеркивает важность полноценного сна для психического здоровья.

Исследователи из Йоркского университета совместно с Университетом Восточной Англии обнаружили, что недостаток сна нарушает способность префронтальной части мозга блокировать восстановление воспоминаний, которые обычно подавляются.

Доктор Скотт Кэрни пояснил, что воспоминания о неприятных переживаниях часто проникают в наше сознание в ответ на напоминания, но, как правило, они мимолетны и могут быть снова выброшены из головы. Однако исследования показали, что способность мозга подавлять такие навязчивые воспоминания зависит от полноценного сна.

«Подавление — очень умная функция мозга, которая ослабляет все связующие следы воспоминаний, тем самым не позволяя нам соединить все точки, чтобы восстановить полную картину переживаний, когда они вызываются внешним стимулом», — говорит он.

Чтобы понять, как мозг справляется с этой задачей, команда использовала функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для исследования мозговой активности 85 здоровых взрослых людей. Половина из них спала здоровым сном в лаборатории, а другая половина бодрствовала всю ночь.

Испытуемых попросили посмотреть на лица, которые они ранее видели в паре с изображениями сцен, некоторые из которых были эмоционально негативными, например, картина автокатастрофы или драки. Для каждого лица их просили либо вспомнить сцену, связанную с ним, либо подавить воспоминания о ней.

При попытке подавить образы сцен участники, которые хорошо отдохнули, по сравнению с теми, кто не спал всю ночь, показали большую активацию в правой дорсолатеральной префронтальной коре. Это область мозга, которая контролирует мысли, действия и эмоции.

Отдохнувшие участники также продемонстрировали снижение активности в гиппокампе — области мозга, участвующей в восстановлении памяти, во время попыток подавить нежелательные воспоминания, что свидетельствует о том, что они могли «отключить» операции по восстановлению памяти, которые лежат в основе возникающих навязчивых мыслей.

Они также обнаружили, что люди, которые чаще видели сон с быстрым движением глаз (REM), лучше задействовали правую дорсолатеральную префронтальную кору во время подавления воспоминаний. Это указывает на роль REM-сна в восстановлении механизмов в мозге, которые могут помочь предотвратить проникновение нежелательных воспоминаний в сознание.

Доктор Кэрни объясняет, что участники, лишенные сна, не смогли задействовать область мозга, которая помогает нам подавлять нежелательные воспоминания. Следовательно, они не могли подавить связанные с памятью процессы в гиппокампе, которые приводят к появлению навязчивых мыслей.

По его словам, это очень важно для понимания проблем психического здоровья, поскольку хорошо известно, что те, кто страдает от тревоги, депрессии или посттравматического стрессового расстройства, также испытывают трудности со сном.

«Теперь, когда мы лучше понимаем механизмы в мозге, которые могут помочь ограничить негативные воспоминания и мысли, мы, возможно, сможем работать над более целенаправленным лечением и поведенческой терапией, которые помогут улучшить сон и, как следствие, поддержать мозг в выполнении того, к чему он так ловко приспособился, позволяя нам вести психически здоровый образ жизни», — говорит он.

Возможность стирать плохие и травматические воспоминания может помочь в лечении множества различных проблем с психическим здоровьем. Ранее ученые нашли новый подход к решению этой задачи: ослабить негативные воспоминания путем реактивации позитивных.