Российские управленцы все чаще опираются не на дипломы по менеджменту, а на практический опыт и самостоятельное развитие. К такому выводу пришли авторы нового исследования Школы управления РБК, которые изучили, как руководители учатся, развивают компетенции и используют современные технологии в работе.



Опрос показал, что профильное образование в сфере менеджмента есть только у 36% руководителей. По сравнению с предыдущим исследованием этот показатель снизился на шесть процентных пунктов.

При этом большинство участников считают, что эффективный руководитель должен не только хорошо разбираться в своей отрасли, но и обладать сильными управленческими навыками. Такую позицию разделяют почти три четверти респондентов.

Все больше управленцев говорят, что основные навыки получили прямо в работе. Если раньше такой путь был менее распространен, то теперь более половины опрошенных называют собственный практический опыт главным источником управленческих знаний.

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Руководители чаще учились сами

Параллельно вырос интерес к профессиональному самообразованию. Более половины участников исследования регулярно читают профильные материалы, аналитические публикации и экспертные обзоры. Годом ранее такой формат развития выбирало заметно меньше руководителей.

Сохранился и интерес к отраслевым конференциям, внутренним корпоративным программам и профессиональным мероприятиям. Такие форматы помогают руководителям обмениваться опытом и знакомиться с новыми управленческими практиками.



Коучинг пока не стал массовым инструментом развития, но его популярность постепенно растет. Руководители все чаще привлекают внешних экспертов и наставников, чтобы работать над лидерскими навыками, коммуникацией и принятием решений.

По оценкам специалистов, такие форматы уже используют не только крупные компании, но и менеджеры среднего звена. Для них важны независимая обратная связь и возможность развивать управленческие навыки вне стандартных образовательных программ.

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Использование ИИ среди руководителей выросло вдвое

Одним из самых заметных трендов стало распространение искусственного интеллекта в управленческой работе. За последние месяцы число руководителей, которые используют ИИ для рабочих задач, выросло более чем в два раза.

Чаще всего руководители используют нейросети для подготовки материалов, анализа больших массивов данных, поиска идей, структурирования информации и изучения конкурентной среды.

При этом большинство экспертов считают, что технологии пока остаются вспомогательным инструментом. Управление персоналом, мотивация сотрудников, формирование корпоративной культуры и стратегические решения по-прежнему требуют участия человека.



Результаты исследования показывают, что у руководителей формируется новая модель профессионального развития. Вместо опоры только на академическую подготовку управленцы все чаще выбирают практический опыт, непрерывное обучение, экспертный контент и современные цифровые инструменты.

Из-за быстрых изменений в экономике одним из ключевых факторов эффективности руководителя становится способность быстро осваивать новые подходы и адаптироваться к технологиям.

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