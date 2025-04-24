Исследователи обнаружили, что владельцы оценивают свои отношения с собаками как столь же удовлетворительные или более удовлетворительные, чем их близкие отношения с друзьями и родными. Это не было связано с тем, что у некоторых людей были более слабые отношения с близкими.

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«Наши результаты показали, что эта связь не заменяет человеческие отношения, а предлагает нечто иное, уникальное сочетание характеристик, дополняющих то, что мы получаем от человеческой стороны нашей социальной сети», — сказал Борбала Турчан, первый автор исследования из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии.

Команда экспертов использовала соцсети для набора 717 владельцев собак в течение двух периодов: с апреля 2011 по февраль 2013 года и с января 2022 по декабрь 2023 года. Примерно 20% из них имели детей, а около 80% — романтических партнеров. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Участникам было предложено оценить свои отношения с домашним животным, ребенком, романтическим партнером, ближайшим родственником и лучшим другом по 13 характеристикам, включая товарищество, близость, надежность и удовлетворенность.

Их опросили, как часто они защищали и заботились о партнере, проводили с ним время, спорили и считали, что партнер действует им на нервы, а также насколько они уверены в том, что отношения продлятся долго, и кто из них доминирует.

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Исследование показало, что владельцы собак считают своих питомцев более компанейскими и нуждающимися в заботе, чем ближайших родственников, лучших друзей и романтических партнеров. Также владельцы испытывают меньше негативных взаимодействий со своими собаками, чем с детьми, романтическими партнерами или ближайшими родственниками.

Хозяева оценили своих собак выше, чем друзей и родственников, по таким качествам, как привязанность, надежность и поддержка. Однако, когда дело дошло до близости, романтические партнеры превзошли собак.

Респонденты отметили, что удовлетворены отношениями со своими собаками больше, чем с ближайшими родственниками или лучшими друзьями. Разница в удовлетворенности была незначительной, когда связь оценивалась в сравнении с романтическим партнером или ребенком.

Однако когда речь зашла о власти, стало очевидно, что отношения владельцев с собаками характеризуются наибольшим дисбалансом. Исследователи отметили, что в процессе воспитания детям прививают навыки, необходимые, чтобы стать самостоятельными взрослыми, в то время как собаки нуждаются в постоянном кураторстве и контроле.

«Собаки предлагают очень позитивные отношения с минимальным количеством конфликтов, сильную социальную поддержку и уникальную возможность полностью контролировать жизнь другого живого существа», — сказал профессор Энико Кубиньи, старший автор исследования.

Турчан добавила, что отношения между собакой и хозяином больше напоминают отношения между ребенком и родителем, но важной особенностью является то, что у собак гораздо ниже уровень антагонизма и конфликтов со своими хозяевами по сравнению с детьми, что, по мнению команды, похоже на крепкую дружбу.

Хотя у исследования есть ограничения, в том числе и то, что участники выбирались самостоятельно, исследователи говорят, что полученные результаты подчеркивают гибкость ролей, которые играют собаки.

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«Собака может стать товарищем по играм для детей, хорошим соседом по квартире, лучшим другом для молодых одиноких людей, суррогатным ребенком для молодых пар, братом или сестрой после появления детей, внуком для родителей, потерявших детей, и, возможно, самым важным источником социальной поддержки для пожилых людей, живущих в одиночестве», — сказал Кубиньи. Турчан добавила: «Собаки могут быть (почти) всем, чем мы захотим».