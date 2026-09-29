Российские ретейлеры на фоне давления на спрос и маржинальность стали осторожнее подходить к ИТ-проектам. В опросе ГК «КОРУС Консалтинг» 51% участников сообщил, что сейчас занимаются только приоритетными проектами, еще 13% пересматривают или сокращают планы и бюджеты. При этом почти половина компаний включила ИИ-трансформацию в число главных приоритетов, а 80% рассчитывают использовать ИИ-агентов в ближайшие годы. Результаты исследования — в распоряжении «Инка».

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В опросе, проведенном в рамках ежегодного закрытого мероприятия Redis Businessclass 2026, приняли участие 55 руководителей бизнес-функций и ИТ-подразделений, собственников и директоров торговых компаний. Они представляли сегменты потребительских товаров, ремонта и строительства, продуктового ретейла, моды и электроники.

Среди главных проявлений нестабильности рынка ретейлеры называют падение покупательской способности — так ответил 71% участников опроса. 64% отмечают рост давления на маржинальность, 58% — усиление экономической непредсказуемости. Еще 40% говорят об изменении структуры потребления, а 22% — о росте конкуренции.

На этом фоне главным стратегическим приоритетом стала оптимизация операционных затрат: ее выбрали 80% респондентов. Еще 55% хотят растить бизнес без увеличения штата. ИИ-трансформацию в число трех главных приоритетов включили 45% компаний. Для сравнения, годом ранее 40% участников аналогичного опроса КОРУСа называли рост без увеличения штата одним из приоритетов, а 45% — увеличение среднего чека.

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Осторожнее компании стали подходить и к самим ИТ-проектам. В 2026 году 51% респондентов занимаются только приоритетными инициативами, 20% продолжают выполнять все запланированные проекты, 13% пересматривают или сокращают планы и бюджеты, а 7% полностью заморозили ИТ-инициативы. Еще 9% компаний, напротив, реализуют больше, чем планировали, рассчитывая опередить конкурентов.

Годом ранее структура ответов была несколько другой: 33% компаний работали только с приоритетными проектами, 22% делали больше запланированного и 4% полностью замораживали ИТ-инициативы. При этом нейросети уже тогда были в центре технологической повестки. Внедрение ИИ в бизнетс-функции входит в топ-3 ИТ-инициатив у 58% опрошенных. На втором месте — оптимизация запасов (45%), на третьем — автоматизация логистики и цепей поставок (31%). Еще 27% занимаются омниканальностью, 25% — развитием электронной торговли и мобильных сервисов, 20% — персонализацией предложений.

В ближайшие несколько лет самым востребованным направлением могут стать ИИ-агенты — на них рассчитывают 80% респондентов. Предиктивную аналитику и машинное обучение назвали 44% участников, ERP-системы — 31%, платформы и хранилища данных — 27%.

Наиболее массовый сценарий применения ИИ — генерация контента и маркетинг: его выбрали 71% участников. 45% планируют использовать ИИ для персонализации предложений и промо, 40% — для прогнозирования спроса, 35% — для клиентского сервиса, 31% — для разработки и поддержки ПО. Оптимизацию запасов с помощью ИИ рассматривают 25%, управление ценообразованием — 18%, контроль качества продукции — 13%.

При этом высокий интерес к ИИ пока не означает полной готовности компаний к его внедрению. По 20% участников называют главными барьерами стоимость решений и отсутствие ИИ-стратегии. Еще 18% не видят понятных критериев эффективности и способов оценить экономический эффект, а 16% говорят о нехватке экспертизы в области ИИ и работы с данными. Полностью от внедрения технологии отказываются только 4% респондентов.

Сами компании при этом не выглядят как находящиеся в состоянии повсеместного падения выручки. По итогам 2025 года выручка выросла у 57% участников опроса: у 24% — не более чем на 10%, у 20% — более чем на 10%, еще у 13% — более чем на 20%. У 18% она не изменилась, а у 25% снизилась.

Что это значит для бизнеса

Ретейл не отказывается от ИТ на фоне давления на маржу, но становится более разборчивым в выборе проектов. На первый план выходят инициативы, которые должны снижать операционные расходы, помогать расти без расширения штата и давать измеримый эффект. ИИ здесь становится не отдельной технологической модой, а частью программы повышения эффективности.

Однако между интересом к технологии и готовностью ее масштабировать остается разрыв. Каждый пятый участник опроса говорит об отсутствии ИИ-стратегии, почти столько же — о стоимости внедрения, а 18% не имеют понятных критерии и оценки эффекта.

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