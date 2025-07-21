Кандидаты с опытом от одного до трех лет, использующие ИИ для составления резюме, находят работу в среднем на 4 дня (–8%) быстрее, чем соискатели с аналогичным опытом без применения технологии. Это следует из результатов исследования сервиса «Авито Работа». Подробности — в распоряжении «Инка».

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Эксперты отметили, что в этой категории соискателей эффект от применения ИИ проявляется лучше всего. В среднем такие кандидаты с оптимизированным искусственным интеллектом резюме находят работу за 47 дней вместо 51 дня. Такие данные в компании получили на основе анализа использования языковой модели A‑Vibe, встроенной в интерфейс создания резюме на портале «Авито Работа».

В июне функцией чаще всего пользовались соискатели в возрасте 25–34 лет (5% от общего числа), что увеличило объем описания их резюме на 38%. Наиболее активно инструмент применяли кандидаты на позиции в высшем менеджменте (9%), бухгалтерии и финансах (8%), а также в управлении персоналом (8%).

Аналитика платформы показала, что самые объемные резюме после улучшения создают соискатели с опытом от одного до трех лет, особенно в сферах маркетинга, рекламы, PR, высшего менеджмента, ИТ и телекома. Самые короткие анкеты — у кандидатов на позиции в такси и ЖКХ.

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«Сейчас ИИ дает преимущество кандидатам, потому что эти инструменты еще не стали повсеместными. Но по мере роста их распространения они перестанут быть конкурентным преимуществом и станут новой нормой. Уже сегодня мы видим, как технология помогает соискателям компенсировать недостаток «продающих» формулировок, меняя сам подход к поиску работы», — отметил директор HR-Tech в Авито Дмитрий Королев.

Ранее опрос компании показал, что треть (32%) россиян уже применяли ИИ-инструменты для поиска работы. При этом 11% россиян используют ИИ с осторожностью, проверяя данные вручную, а 8% активно применяют технологии без сомнений.