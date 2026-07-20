Количество заведений с летними верандами в крупнейших городах России за год сократилось на 8%, тогда как число кафе и ресторанов со столиками на улице выросло на 3%. Такие данные приводит 2ГИС. Судя по статистике, бизнес все чаще выбирает более простой и дешевый формат летней посадки.

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Исследования 2ГИС охватило кафе, рестораны, бары, кофейни, пиццерии, заведения быстрого питания, суши-бары и кондитерские в 16 крупнейших городах страны. Под верандами аналитики понимают площадки с навесом или крышей, тогда как столики на улице — это открытые посадочные места без постоянного укрытия.

Российский общепит постепенно меняет формат летних площадок. Если еще несколько лет назад главным способом увеличить количество посадочных мест были полноценные летние веранды, то теперь рестораны и кафе все чаще ограничиваются столиками прямо на улице. За последние 12 месяцев количество заведений со столиками на улице выросло на 3%, тогда как число летних веранд сократилось сразу на 8%.

Быстрее всего открытые посадки распространяются в Челябинске (+17%), Краснодаре (+13%) и Уфе (+12%). Также заметный рост показали Нижний Новгород и Красноярск (по +10%) и Новосибирск (+9%). В среднем по городам-миллионникам столики на улице сегодня есть у 15% заведений общепита.

При этом летние веранды, напротив, становятся менее распространенными. За год их число снизилось до 8,6 тыс. площадок. Исключением стала Уфа, где количество веранд выросло на 3%, тогда как в Москве показатель сократился на 9%, в Санкт-Петербурге — на 10%, а наиболее заметное снижение зафиксировано в Ростове-на-Дону (-13%).

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Несмотря на сокращение общего числа веранд, они по-прежнему остаются важной частью ресторанного бизнеса. В среднем летние площадки есть у 16% заведений в крупнейших городах страны. Лидером стал Нижний Новгород, где верандами располагает каждое пятое заведение. Следом идут Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар и Самара.

В Москве больше всего заведений с летними площадками сосредоточено в Тверском районе — более 400 точек. Средний чек в заведениях с летней посадкой составляет 1787 руб., а самым дорогим оказался Пресненский район, где средний заказ превышает 2,1 тыс. руб. В Санкт-Петербурге больше всего летних площадок находится в Центральном районе, а средний чек составляет 1092 руб.

Что это значит для бизнеса

Статистика может говорить о смене экономики летних площадок. Полноценная веранда требует больше вложений, согласований и затрат на монтаж, тогда как несколько столиков у фасада позволяют увеличить количество посадочных мест с меньшими инвестициями.

Хотя исследование не анализирует причины этой тенденции, можно вспомнить, что устройство полноценной летней веранды требует соблюдения множества требований. В Москве такие площадки можно размещать только рядом со стационарным заведением, в пределах согласованной площади, а владельцы обязаны поддерживать их в надлежащем состоянии и соблюдать городские правила эксплуатации. На верандах также запрещено курение и использование кальянов. На этом фоне открытые столики без капитального обустройства могут оказаться для части заведений более простым и менее затратным сезонным решением.

Для владельцев заведений это сигнал, что сезонную посадку все чаще рассматривают как инструмент быстрой окупаемости, а не как капитальный проект. Если тенденция сохранится, формат компактных открытых площадок может стать новым стандартом для городского общепита.

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