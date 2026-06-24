Пока отечественные работодатели жалуются, что молодежь не хочет работать, сама молодежь уже вовсю выходит на рынок труда. Просто делает это осторожно. Вместо карьеры «с первого дня» школьники и студенты предпочитают сначала попробовать себя в подработках и временных проектах, чтобы снизить риск ошибки при выборе профессии. К таким выводам пришли исследователи hh.ru, SALT, ОНИН и платформы «Моя смена». Результаты исследования есть в распоряжении «Инка».

В ходе анализа молодежь 14–28 лет рассматривалась не как единая группа, а как совокупность разных возрастных и жизненных этапов — от первых подработок до начала профессиональной карьеры. Исследование основано на сочетании качественных и количественных методов: дневниковых наблюдениях за повседневной жизнью участников и онлайн-опросе 1201 респондент из российских городов с населением от 100 тыс. человек.

В результате выяснилось, что уровень занятости растет с возрастом: среди школьников 8–11 классов уже работают 18%, среди студентов старших курсов — целых 58%. Эти показатели интерпретируются как постепенное вовлечение в рынок труда, а не как однократный выход в профессию.

Похоже, зумеры относятся к первой работе как к тест-драйву. Вместо того чтобы сразу связывать себя с одной профессией, они предпочитают подработки и гибкий график, чтобы понять, чем действительно хотят заниматься и за что готовы получать деньги.

Отдельно аналитики обратили внимание на изменение ожиданий от сервисов поиска работы. Их пользователи стали ориентироваться не только на вакансии, но и на инструменты навигации по карьерным сценариям и персонализированные рекомендации. По данным «Анкетолога», почти половина россиян, искавших работу через онлайн-платформы за последние 12 месяцев, использовала нейросети при трудоустройстве.

Также исследование указывает на сохранение роли образования: среди работающих по специальности 65% имеют высшее образование, что выше, чем среди тех, кто трудится вне профессии. То есть история о том, что диплом не имеет значения, уже тоже не актуальна.

В целом результаты описывают смещение модели поведения молодежи от линейного входа в рынок труда к поэтапному освоению профессии с повышенным запросом на прозрачность условий и снижение неопределенности.

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