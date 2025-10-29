Российский ИТ-рынок переживает структурную трансформацию, где сокращения стали доминирующим трендом. Согласно исследованию hh.ru и «Инфосистемы джет», 55% уволенных с 2022 по 2025 год айтишников потеряли работу именно по этой причине, пишут «Ведомости».

Freepik

Наиболее уязвимыми оказались жители Москвы (56%) и других крупных городов (70%), в плане отрасли — специалисты транспортной сферы (42%) и образования (38%). Государственный сектор при этом демонстрирует относительную стабильность (13%). Среди профессиональных групп чаще всего с увольнениями сталкивались специалисты по ИТ-инфраструктуре (20%), реже всего — сотрудники поддержки (91%).

Рынок характеризуется значительным дисбалансом: за лето 2025 года работодатели разместили лишь 44 тыс. вакансий против 260 тыс. обновленных резюме. Процессы подбора существенно удлинились, компании стали тщательнее подходить к найму, часто предпочитая внутреннее перераспределение ресурсов.

Эксперты связывают эту ситуацию с комплексом факторов: лопнувшим «ковидным пузырем» массового найма, отменой льготных страховых взносов и завершением основной волны импортозамещения. Эти процессы соответствуют глобальному тренду — технологические гиганты США и Европы сократили около 90 тыс. человек за 2025 год.

Прогнозы на 2026 год для России остаются сдержанными. Ожидается, что сокращения затронут в первую очередь непрофильные подразделения, тогда как спрос сохранится на массовые специальности и экспертов в области искусственного интеллекта. Компании фокусируются на эффективности существующих команд, а не на расширении штата, что свидетельствует о фазе ребалансировки и охлаждения рынка после периода активного роста.

Согласно исследованию по рынку труда, медианная зарплата ИТ-специалистов в России в первом полугодии 2025 года составила около 182,7 тыс. руб. в месяц, что всего на примерно +2% больше, чем во втором полугодии 2024-го. В Москве эта сумма у специалистов ИТ-отрасли достигала порядка 225 тыс. руб. в месяц, тогда как в регионах — около 160 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что, например, курьерские услуги в России демонстрируют устойчивый рост и высокую доходность. Согласно данным платформы «Консоль», московские курьеры в октябре 2025 года устанавливают рекорды — их суточный заработок достигает 20 529 рублей, что более чем вчетверо превышает показатели Санкт-Петербурга. При пятидневке в таком темпе курьер может заработать порядка 400 тыс. руб. в месяц.

При этом средний месячный доход в этой профессии по стране составляет 48 354 рубля. Наиболее интенсивный прирост курьеров отмечается в регионах — на Кубани, Урале и в Татарстане.