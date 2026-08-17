Американская компания Higgsfield, разработчик сервиса для создания и редактирования видео с помощью искусственного интеллекта, привлекла $400 млн. После нового раунда финансирования оценка компании достигла $5,4 млрд. Среди инвесторов — Goldman Sachs, Intel, DST Global и Liberty Global.

Philip Oroni, Unsplash

Higgsfield быстро наращивает объем бизнеса. За год ее выручка в пересчете на годовой темп увеличилась с $20 млн до $700 млн. Число зарегистрированных пользователей превысило 30 млн в 238 странах и территориях. Крупнейшим рынком для компании остаются США.

Одновременно Higgsfield делает ставку на корпоративных клиентов. В январе они обеспечивали менее четверти выручки стартапа, а теперь формируют ее основную часть. Платформой пользуются сотни брендов, в том числе Dollar Shave Club, для создания рекламного контента.

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Компанию основал бывший руководитель Snap Алекс Машрабов. В январе стартап привлек $80 млн при оценке $1,3 млрд. Средства нового раунда Higgsfield направит на развитие продуктов для бизнеса, повышение безопасности и расширение вычислительных мощностей. Goldman Sachs участвовал в финансировании через фонд Equity Growth.

Изначально Higgsfield ориентировалась на обычных пользователей и создала мобильное приложение для генерации коротких видео. Однако команда вскоре сместила фокус на профессиональных создателей контента: им требовался больший контроль над камерой и визуальными эффектами, чем позволял мобильный формат. В 2025 году компания запустила веб-платформу, а затем начала активно развивать решения для маркетологов и бизнеса.

Higgsfield — не единственный разработчик генеративного видео, привлекающий крупные инвестиции. В июле сингапурская PixVerse сообщила о дополнительном финансировании на $439 млн в рамках серии C, после чего ее оценка превысила $2 млрд.

Стартап основали в 2023 году Ван Чанху, ранее работавший в ByteDance, и Джейден Се, занимавший руководящую должность в Lighthouse Capital. Сейчас у PixVerse более 150 млн зарегистрированных пользователей, из которых свыше 15 млн пользуются сервисом ежемесячно.

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