Сбербанк представил прогноз развития платежного рынка России до 2030 года. Согласно аналитическим данным кредитной организации, в ближайшие пять лет следует ожидать значительного увеличения доли альтернативных платежных методов.

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Эксперты банка предполагают, что к указанному сроку около 40% всех транзакций в стране будут проходить без использования традиционных банковских карт.

Особенно стремительное развитие наблюдается в сегменте биометрических платежей. Статистика первого квартала 2025 года демонстрирует впечатляющие результаты: более 37,5 млн успешных операций на общую сумму порядка 30 млрд руб. Примечательно, что эти показатели уже превзошли годовые результаты предыдущего периода.

В пресс-службе Сбербанка объясняют такую динамику интересом населения к инновационным финансовым технологиям.

По прогнозам экспертов, в России к 2026 году почти половина всех терминалов сможет принимать оплату с помощью биометрии. Вице-президент «Сбера» Дмитрий Малых сообщил в начале года, что в этом году банк планирует удвоить число таких устройств и приблизить их количество к 2 млн.

Напомним, что количество торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату через Систему быстрых платежей (СБП), уже превысило 2,5 млн. Более 80% из них — представители малого и среднего бизнеса. По данным Центробанка за второй квартал 2025 года, в СБП зарегистрировано 2,1 млн компаний МСП, что составляет 32% от их общего числа в стране.