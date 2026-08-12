Бизнес предложил Минфину новый налоговый режим для отрасли уборки помещений, рассчитывая ускорить ее вывод из тени. Экспертный совет, куда входят представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палаты (ТПП), «Опоры России» и «Деловой России», уже направил ведомству свои предложения, рассказали «Ведомостям» три источника, участвующие в консультациях.

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Один из вариантов предполагает режим по аналогии с автоУСН: налог с доходов по ставке 8% при освобождении компаний от НДС и страховых взносов. При этом бизнесу могут запретить одновременно применять другие налоговые режимы и льготы. Предполагается, что итоговая фискальная нагрузка будет сопоставима с затратами на использование серых схем.

Пока речь идет о территориальном эксперименте. Если он покажет результат, механизм могут распространить на другие человекоемкие отрасли. Минфин принципиального согласия на проект пока не дал, консультации продолжаются.

Авторы инициативы подсчитали, что компании на общей системе тратят на теневую оптимизацию около 15% оборота, а бизнес на упрощенке — до 12%. Поэтому приемлемой для отрасли они считают нагрузку в пределах 14–16%. Сейчас нормативный показатель для клининга, по их оценке, составляет 17–41%.

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Предыдущие попытки легализовать рынок не дали ожидаемого эффекта. В 2018 году ФНС запустила проект с реестром добросовестных клининговых компаний. Участники раскрывали налоговую тайну, рассчитывая получить преимущество при выборе подрядчиков. В 2024 году ФНС признала результаты эксперимента неудовлетворительными.

При этом налоговые поступления от отрасли за девять лет выросли почти на 100 млрд руб. Однако, по оценке «Опоры России», прозрачный бизнес формирует только 35–40% оборота клининга, тогда как около 80% компаний остаются в серой зоне. Сам рынок в 2025 году вырос на 11%, до 711 млрд руб.

Эксперты считают, что налогового изменения может оказаться недостаточно. В числе дополнительных мер обсуждается корректировка госзакупок: вместо аукционов предлагают чаще проводить конкурсы, где заказчики смогут учитывать налоговую дисциплину подрядчиков.

При этом новый режим должен одновременно снизить стимулы к уклонению от налогов и не ухудшить положение компаний, которые уже работают легально.

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