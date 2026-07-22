Российские предприниматели стали осторожнее выбирать направления для нового бизнеса и чаще оценивать устойчивость спроса, предсказуемость выручки и перспективы долгосрочного развития. К такому выводу пришла сеть автосервисов FIT SERVICE, изучившая отношение предпринимателей к разным нишам и франчайзингу в 2026 году. Подробности — в распоряжении «Инка».

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В опросе участвовали более 1000 представителей малого и микробизнеса из 15 крупных российских городов. Среди респондентов были предприниматели из сферы услуг, торговли, логистики, электронной коммерции, медицины, образования и креативных индустрий.

Рестораны стали самой рискованной нишей

Наиболее устойчивыми направлениями предприниматели назвали развлечения и досуг (26% ответов), детские услуги и образование (22%), ИТ и автоматизация (20%), автосервисы и шиномонтаж (19%), а также клининг и бытовые услуги (15%).

Наиболее рискованными сферами респонденты назвали рестораны и стритфуд — их выбрали 36% участников опроса. Далее в рейтинге оказались wellness и фитнес (18%), пункты выдачи заказов и логистика (14%), производство и fashion (12%), e-commerce (11%).

Медицину и ветеринарию к рискованным направлениям отнесли только 8% респондентов, а автосервисы, клининг и ИТ — около 3−4%.

По словам директора по развитию франчайзинговой сети FIT SERVICE Дмитрия Бабаева, предприниматели стали реже выбирать внешне привлекательные, но нестабильные проекты и чаще обращают внимание на модели с понятной экономикой и регулярным спросом.

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Франшизы ценят за бренд, а не за снижение рисков

Отдельная часть опроса была посвящена отношению предпринимателей к франчайзингу. Привлекательной эту модель считают 38,7% респондентов, еще 39,2% относятся к ней нейтрально. Скорее негативно франшизы оценивают 22% участников.

При этом франчайзинг не вошел в число самых популярных способов запуска бизнеса. Среди предложенных вариантов предприниматели чаще всего выбирали партнерства и коллаборации — на них пришлось 27% ответов. Собственный бренд с нуля и государственно-частное партнерство набрали по 25%, готовый бизнес с налаженными процессами — 16%, а франшиза крупного бренда — только 7%.

Главным преимуществом франшизы предприниматели считают известный бренд и доступ к уже сформированной клиентской базе — этот фактор выбрали 30% участников. Готовую бизнес-модель отметили 19%, доступ к поставкам, технологиям и ИТ-системам — 17%, а комплексную поддержку франчайзера — 14%.

Только 5% назвали главным преимуществом франшизы снижение рисков за счет опыта действующей сети. Это может говорить о том, что предприниматели не воспринимают такую модель как надежную защиту от неудачи.

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Готовые модели стали искать чаще

FIT SERVICE также изучила поисковые запросы в Яндекс Wordstat. По данным компании, интерес к запуску бизнеса остается высоким, однако в некоторых нишах пользователи стали чаще искать готовые модели.

В сегментах кофеен и барбершопов число запросов о франшизах в 2025−2026 годах росло быстрее, чем интерес к самостоятельному открытию бизнеса. Такая динамика может указывать на то, что готовые форматы становятся привлекательнее запуска проекта с нуля.

В ресторанной сфере при этом сохраняется высокий интерес к самостоятельному запуску заведений, тогда как число запросов о франшизах растет заметно медленнее.

Опыт оказался важнее советов

При выборе направления предприниматели в первую очередь ориентируются на собственную экспертизу и интерес к сфере — этот фактор назвали ключевым 28,6% участников. Второе место заняли возможности масштабирования (22,1%).

Устойчивость бизнеса к кризисам назвали главным критерием 16,4% предпринимателей, срок окупаемости — 15,4%, а маржинальность — 11,7%. На рекомендации знакомых в первую очередь ориентируются только 5,8% респондентов.

В FIT SERVICE считают, что предприниматели постепенно переходят от поиска быстрого роста к оценке долгосрочной ценности проекта. Они чаще обращают внимание на направления с предсказуемым спросом, управляемыми расходами и возможностью развивать бизнес в течение нескольких лет.

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