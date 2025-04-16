Если работодатель ответил отказом, это не повод прекращать поиски работы, говорит Джолен Андерсон, директор по персоналу в BetterUp. Она советует принять отказ как новую возможность и выполнить следующий важный шаг.

После нескольких недель или месяцев собеседований принять отказ бывает непросто. Однако, по словам Андерсон, стоит воспринимать это как возможность расширить свои связи. Вы провели время с рекрутером и членами команды, и теперь они знают, кто вы и каких успехов достигли, отмечает эксперт. Это люди, с которыми у вас появились личные связи.

После отказа Андерсон рекомендует отправить письмо с благодарностью, что-то вроде: «Мне жаль, что мои навыки не соответствуют этой конкретной роли. Есть ли в компании другие возможности, которые, по вашему мнению, могли бы мне подойти, или другие люди из вашего окружения, с которыми вы могли бы меня познакомить?»

Конечно, ответа может и не поступить. Однако попытаться стоит. Андерсон сама получала подобные сообщения и «иногда направляла этих людей к друзьям на другие работы, на другие должности», поскольку была уверена в их таланте.

Рынок труда — сложная система, но «в конечном итоге все надеются, что люди будут трудоустроены там, где они смогут добиться успеха, процветать и приносить пользу компании», — говорит она.

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За семь лет работы рекрутером Кэтлин Нолан видела взлеты и падения на рынке труда. По ее оценкам, за это время она провела тысячи собеседований и наняла сотни людей. Ранее Нолан рассказала, как вести себя на собеседовании, чтобы выделиться и получить желаемую должность.