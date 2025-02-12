Многие пары сталкиваются с ситуацией, когда, вернувшись с работы, собираясь лечь спать, они вдруг решают обсудить серьезные темы, такие как финансы или вопросы, касающиеся детей. Этот разговор превращается в напряженную перепалку, и в итоге вместо отдыха они тратят время на выяснение отношений, забывая о необходимости полноценного сна.

По словам Карли Добер, главного психолога и владелицы клиники Enriching Lives Psychology, такая модель поведения встречается чаще, чем кажется. Дело в том, что личные особенности каждого человека и функционирование его нервной системы могут значительно влиять на то, как пары реагируют на конфликты и в какие моменты они возникают. В конце долгого рабочего дня усталость способна изменить восприятие ситуаций, которые днем казались не такими серьезными. Споры часто возникают из-за того, что пара не нашла времени на общение в течение дня, а также из-за повседневных забот, которые отвлекают до самого вечера.

Некоторые люди могут откладывать обсуждение важных тем на вечер, когда их эмоции становятся более насыщенными, и они чувствуют необходимость проговорить сложные вопросы. Добер, как специалист в области отношений, отмечает, что многие разногласия выходят на поверхность из-за типичных проблем, таких как финансовые вопросы, различия в подходах к воспитанию детей, недопонимание в интимных аспектах отношений и нерешенные конфликты из прошлого. Эти уязвимые темы часто возникают в разговоре перед сном, что может усугубить напряженность и возникшие разногласия.

Хотя может показаться, что выражение своих чувств в любой момент является лучшим решением, желание спорить перед сном — это не всегда разумный выбор. Эксперт подчеркивает, что такие вечерние конфликты могут нарушить сон или снизить его качество, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на психическое здоровье, настроение, работоспособность и когнитивные способности. В частности, если один из партнеров сильно устал после долгого дня, попытка начать дискуссию в это время может привести к неэффективному общению.

Она также отмечает, что важно не связывать свою кровать с конфликтами; куда лучше ассоциировать это пространство со сном и интимной близостью. Результаты исследований, проведенных в США, подтверждают предположение о том, что ссоры перед сном могут увеличивать вероятность появления ночных кошмаров, что также негативно сказывается на качестве сна. Кроме того, нехватка сна делает управление эмоциями более сложным, что может привести к повторению негативных динамик в последующие дни.

Чтобы избежать споров, специалисты советуют парам открыто обсуждать свои тревоги, не дожидаясь момента, когда они ложатся спать. Добер предлагает: «Если вас что-то волнует и вы хотите поделиться этим с партнером, постарайтесь выбрать подходящее время для обоих».

Она также отмечает, что несрочные вопросы можно обсудить на следующий день. Эксперт рекомендует говорить о том, как партнер поддерживает вас, а также о том, в каком состоянии находятся ваши отношения, и какие проблемы возникли на неделе.

Некоторым парам подойдет обсуждение проблем в среду вечером, в то время как другим, будет удобнее это делать в субботу утром. Важно найти комфортное время для обоих и воспринимать такие обсуждения как обычную практику для улучшения отношений.

Конфликты неизбежны в любых отношениях, но то, как люди с ними справляются, может иметь решающее значение. Джордан Трэверс, дипломированный специалист по социальной работе, психотерапевт и клинический директор телемедицинской компании Awake Therapy, работала более чем со 100 парами. Она рассказала как небольшие изменения в общении партнеров могут повлиять на их способность совместно решать конфликты.