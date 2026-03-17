Капитал сооснователя «Яндекса» увеличился за сутки на $521 млн и достиг $4,4 млрд, следует из данных Forbes Real-Time Billionaires. Бизнесмен вошел в первую тысячу мирового рейтинга миллиардеров, заняв 947-ю строчку. Причиной резкого роста стали котировки компании Nebius, которую возглавляет Волож.

16 марта на бирже Nasdaq акции Nebius взлетели почти на 15% до $125,85 за бумагу после объявления о заключении контракта с Meta*. Соглашение предусматривает поставку инфраструктуры для искусственного интеллекта на сумму около $27 млрд. Поставки начнутся в 2027 году.

Nebius за последние месяцы заключила ряд крупных сделок. В сентябре 2025 года компания подписала контракт с Microsoft почти на $17,4 млрд, в ноябре — первоначальное соглашение с Meta* на $3 млрд. В марте 2026 года Nvidia объявила о стратегическом партнерстве с Nebius и инвестициях в $2 млрд, что обеспечило компании доступ к новейшим технологиям производителя чипов.

Воложу через семейный траст принадлежит около 13% акций Nebius. Капитализация компании за последний год выросла в 4,5 раза и достигла $32,85 млрд.

Nebius — бывшая нидерландская Yandex N.V., материнская компания «Яндекса». Летом 2024 года она продала российские активы интернет-гиганта консорциуму инвесторов за $5,4 млрд, сохранив международные проекты и сменив название. Генеральным директором стал Аркадий Волож.

В октябре 2024 года, когда торги акциями Nebius возобновились на Nasdaq после двухлетнего перерыва, пакет Воложа оценивался в $630 млн. В мае 2025 года Forbes оценивал его состояние в $1,2 млрд. Таким образом, за полтора года капитал предпринимателя вырос почти в четыре раза. Для сравнения: в 2021 году, до продажи российского «Яндекса», его состояние достигало $2,3 млрд.

* компания признана в России экстремистской и запрещена

