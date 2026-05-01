Каждый пятый россиянин готов работать сверхурочно «за идею», однако в реальности большинство соглашается на переработки только при четких условиях — главным образом финансовых. Это следует из совместного исследования hh.ru и Группы Ренессанс страхование. Подробности — в распоряжении «Инка».

Согласно опросу, 13% респондентов полностью принимают необходимость переработок, тогда как каждый шестой категорически против. Основная масса — 63% — готова оставаться на работе дольше лишь при определенных обстоятельствах. В первую очередь речь идет о дополнительной оплате (89%), но важны и нематериальные факторы: личный интерес к работе (37%), карьерный рост (34%) и возможность компенсировать часы отгулами (33%).

Практика переработок широко распространена: две трети опрошенных сталкивались с ними за последний год. Причем интенсивность остается высокой — 36% перерабатывают несколько раз в неделю, еще 26% — как минимум раз в неделю.

По объему сверхурочной занятости ситуация также показательна: у 34% она превышает 10 часов в месяц, у 22% составляет от 5 до 10 часов, а у 37% — до 5 часов. Однако компенсация остается проблемой: только 58% получают оплату за дополнительные часы. Из них 38% — в полном объеме, около 20% — частично, а 36% вовсе не получают никакой компенсации.

Несмотря на распространенность переработок, отношение к ним в целом остается отрицательным. 42% респондентов воспринимают их негативно, 30% занимают нейтральную позицию, и лишь 22% оценивают переработки положительно.

При этом корпоративная среда часто способствует переработкам: в 28% компаний они считаются нормой, в 19% — поощряются, в 17% — игнорируются. Лишь в 14% организаций их стараются избегать, и всего 2% полностью запрещают сверхурочную работу.

Если нагрузка становится чрезмерной, 36% сотрудников предпочитают сначала обсудить ситуацию с работодателем. Каждый пятый начинает искать новую работу, 16% пересматривают приоритеты задач, а 10% стараются жестко ограничить рабочее время.

Регионально наиболее высокая частота переработок зафиксирована в Казани, где более половины работников сталкиваются с ними несколько раз в неделю. В число лидеров также вошли Екатеринбург, Краснодар, Челябинск и Нижний Новгород.

В итоге складывается противоречивая картина: переработки стали частью рабочей реальности, но остаются скорее вынужденной мерой, чем осознанным выбором сотрудников.

Ранее другое исследование показало, что большинство россиян не готовы выстраивать дружеские отношения с руководством, даже если это может обернуться прибавкой к зарплате. К таким выводам пришли аналитики SOK по итогам опроса 1266 офисных сотрудников в 16 крупнейших городах страны.



Так, около 64% респондентов подчеркнули, что не рассматривают дружбу с начальством ни при каких условиях. При этом почти половина участников признает, что близкие отношения с руководителем способны ускорить карьерное продвижение. Еще 36% допускают такой сценарий, но исключительно при наличии финансовой выгоды.

