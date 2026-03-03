Каждый третий предприниматель признался, что жалеет о позднем внедрении автоматизации в своем бизнесе. Исследование ЮKassa и Kaiten показало: компании, которые уже используют цифровые инструменты, фиксируют экономию времени, снижение ошибок и рост выручки. Подробности — в распоряжении «Инка».

Igor Omilaev, Unsplash

Согласно результатам опроса, 79% предпринимателей, уже внедривших цифровые решения, считают главным результатом автоматизации сокращение времени на рутинные задачи. Среди других эффектов они отметили уменьшение числа операционных ошибок (40%), высокую прозрачность процессов (29%), увеличение выручки (24%) и меньшую зависимость от отдельных сотрудников (21%). При этом 13% респондентов пока не фиксируют ощутимых изменений — вероятно, из-за раннего этапа внедрения или автоматизации лишь части бизнес-процессов.

Преимущественно цифровизация в компаниях начинается с финансового блока. Среди бизнеса, уже использующего такие инструменты, 76% автоматизировали продажи и кассовые операции, а 62% — финансовый учет и прием платежей. CRM и работу с клиентскими заявками внедрили 40% компаний, электронный документооборот — 32%, системы управления задачами и проектами — 29%, маркетинговые процессы — 22%. При этом 16% предпринимателей по-прежнему ведут основные операции вручную.

Прочитайте также Исследование раскрыло главную ошибку россиян в цифровой безопасности

Среди компаний, которые пока обходятся без автоматизации, 58% не собираются внедрять ее в течение ближайшего года. Однако 32% всех опрошенных предпринимателей, оценивая свой опыт, признают, что автоматизацию рутинных процессов стоило запустить раньше.

В числе шагов, которые могли бы ускорить рост бизнеса, респонденты также называют более глубокую проработку бизнес-плана и финансовой модели (29%), делегирование и привлечение менеджеров или руководителей направлений (24%), а также своевременное выстраивание финансового учета и системы планирования (23%).

К ключевым трудностям на старте бизнеса предприниматели чаще всего относят поиск и привлечение клиентов — об этом сообщили 53% респондентов. Также в числе распространенных проблем — нехватка управленческих компетенций (36%), сложности с масштабированием продукта или услуги (36%), а также рост издержек и падение маржинальности (31%).

Помимо операционных вопросов, на старте предприниматели сталкиваются и с дефицитом нематериальных ресурсов. Чаще всего респонденты отмечали отсутствие баланса между работой и личной жизнью (40%) и потребность в наставнике или менторе (32%).

Кроме того, 29% говорили о важности профессионального общения с другими предпринимателями, а столько же — о нехватке уверенности в себе и психологической устойчивости.

Искусственный интеллект все заметнее интегрируется в повседневные бизнес-процессы российских компаний. По данным исследования СберАналитика и Сбер Бизнес Софт, 39% организаций уже используют ИИ-агентов и цифровых ассистентов для автоматизации различных задач.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.