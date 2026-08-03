Искусственный интеллект за год превратился из экспериментального инструмента в повседневную практику для российского малого и среднего бизнеса. Если год назад нейросетями пользовались лишь 17% предпринимателей, то теперь их применяют уже 53% компаний. Такие данные приводятся в исследовании ПСБ и «Опоры России», подготовленном в рамках индекса RSBI. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Наиболее активно технологии используют для маркетинга, анализа данных, обслуживания клиентов, подготовки документов и автоматизации внутренних процессов. Тенденцию подтверждает и Банк России: по оценке регулятора, около двух третей финансовых организаций уже используют ИИ либо планируют внедрить его в ближайшей перспективе.

Эксперты связывают резкий рост интереса сразу с несколькими факторами. Нейросетевые инструменты стали значительно доступнее, поскольку встроены в привычные цифровые сервисы — CRM-системы, офисные приложения, рекламные платформы, маркетплейсы и аналитические решения. Одновременно компании вынуждены искать способы повышения эффективности на фоне высокой стоимости заемного финансирования, роста расходов и сохраняющегося кадрового дефицита. Автоматизация позволяет увеличивать объем выполняемой работы без пропорционального расширения штата.

Дополнительным стимулом стал конкурентный эффект. Компании, которые начали использовать ИИ раньше остальных, получили преимущество в скорости обработки информации, подготовке материалов и взаимодействии с клиентами, что подтолкнуло других участников рынка ускорить цифровизацию.

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Максимальную отдачу внедрение искусственного интеллекта приносит там, где сотрудники регулярно выполняют однотипные интеллектуальные операции. Нейросети помогают создавать рекламные материалы, анализировать продажи, обрабатывать обращения клиентов, формировать отчеты и сопровождать документооборот. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), около трети малых и средних компаний, уже использующих генеративный ИИ, отмечают снижение рабочей нагрузки на сотрудников или владельцев бизнеса.

При этом массовой замены работников эксперты не ожидают. Искусственный интеллект берет на себя прежде всего рутинные операции, тогда как задачи, связанные с принятием решений, коммуникацией и оценкой нестандартных ситуаций, по-прежнему остаются за человеком. Наиболее заметные изменения происходят в службах поддержки клиентов, где чат-боты и голосовые ассистенты уже обрабатывают большую часть типовых запросов, позволяя специалистам сосредоточиться на сложных обращениях.

Одновременно рынок труда начинает формировать спрос на новые компетенции. Бизнесу требуются специалисты, способные внедрять ИИ-решения, управлять цифровыми продуктами, работать с данными и создавать эффективные сценарии взаимодействия с нейросетями. В розничной торговле спрос на сотрудников с такими навыками, по оценкам отраслевых экспертов, уже вырос более чем вдвое.

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Несмотря на высокие темпы внедрения, распространение искусственного интеллекта сдерживают несколько факторов. Среди основных — нехватка практических знаний, сложности с выбором подходящих инструментов, недостаточная цифровизация отдельных отраслей и опасения бизнеса за сохранность конфиденциальной информации при использовании внешних сервисов.

По мнению экспертов, дальнейшее распространение ИИ будет зависеть не столько от появления новых технологий, сколько от способности компаний перестраивать под них бизнес-процессы. Конкурентное преимущество получат те предприятия, которые смогут встроить нейросети в ежедневную работу и использовать их как инструмент повышения производительности, сохранив контроль человека над конечным результатом.

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