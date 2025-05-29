Российские сервисы кикшеринга «МТС Юрент» и Whoosh начали тестирование системы персональных рейтингов пользователей. Как сообщили представители компаний, новая система в первую очередь повлияет на максимально доступную скорость передвижения на электросамокатах.

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По данным пресс-служб сервисов, рейтинговая система будет работать по аналогии с механизмами оценки в такси и каршеринге. Основными критериями для формирования рейтинга станут количество совершенных поездок, наличие штрафов и предупреждений, а также подтверждение возраста пользователя через Mos ID или МТС ID.

В «МТС Юрент» пояснили, что сейчас скорость всех самокатов сервиса ограничена 20 км/ч, хотя ПДД допускают такого транспорта со скоростью до 25 км/ч. Пользователи с высоким рейтингом получат возможность передвигаться с максимально разрешенной скоростью. Новые клиенты изначально будут ограничены скоростью 18-20 км/ч, но смогут повысить лимит при соблюдении правил.

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Whoosh также внедряет аналогичную систему, которая дополнительно будет учитывать стиль вождения, качество парковки и другие параметры. Как отметили в компании, рейтинг повлияет не только на доступную скорость, но и на другие условия пользования сервисом, включая требования к депозиту и доверие к парковке при сбоях геолокации.

Оба сервиса подчеркивают, что продолжат блокировать пользователей, нарушающих ключевые правила, такие как возрастные ограничения, указанные в пользовательском соглашении. Система рейтингов будет динамической — при ухудшении показателей пользователя доступные ему возможности будут автоматически сокращаться.

Напомним, что с 17 апреля операторы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс go» установили лимит скорости для всех электросамокатов в России до 20 км/ч. Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость СИМ по ПДД. В сообщении операторов указано, что мера нацелена на снижение опасных ситуаций на тротуарах.