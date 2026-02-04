Американский бизнесмен Илон Маск установил новый финансовый рекорд, став первым человеком на планете, чье состояние превысило отметку в $800 млрд. Это произошло после того, как его космическая компания SpaceX завершила сделку по приобретению xAI, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта и социальных сетей.

По данным Forbes, эта сделка, в результате которой объединенная компания была оценена в $1,25 трлн, увеличила личное состояние Маска на $84 млрд, доведя его до $852 млрд.

Ранее Маску принадлежало около 42% акций SpaceX, что оценивалось примерно в 336 млрд, и около 49% акций xAI стоимостью порядка $122 млрд. После объединения компаний, где SpaceX оценена в $1 трлн, а xAI — в $250 млрд, Forbes подсчитал, что Маску теперь принадлежит 43% акций новой структуры на общую сумму около $542 млрд.

Таким образом, SpaceX стала самым ценным активом в портфеле предпринимателя. Помимо этого, Маску принадлежит 12% акций автопроизводителя Tesla, оцененных примерно в $178 млрд, а также опционы на акции этой компании еще на $124 млрд.

Отдельно стоит потенциальный рекордный пакет вознаграждения, одобренный акционерами Tesla в ноябре. Он может принести Маску дополнительные акции на сумму до $1 трлн, если компания выполнит амбициозные целевые показатели в течение следующего десятилетия.

Это уже второе слияние компаний Маска менее чем за год. В марте 2025 года он объявил о соединении xAI и социальной сети X (бывший Twitter). Теперь все эти активы входят в структуру SpaceX, которая, по ожиданиям, может провести первичное публичное размещение акций (IPO) до конца текущего года, что сделает ее финансовые показатели предметом пристального внимания публичного рынка.

За последние четыре месяца Маск несколько раз обновлял рекорды собственного состояния. В октябре он первым пересек рубеж в $500 млрд на фоне роста акций Tesla. В середине декабря, после переоценки SpaceX частными инвестором, он преодолел отметку в $600 млрд, а через четыре дня, после восстановления опционов на акции Tesla решением суда, — $700 млрд.

Сейчас отрыв Маска от второго самого богатого человека в мире, сооснователя Google Ларри Пейджа, чье состояние оценивается в $281 млрд, составляет рекордные $578 млрд. Это означает, что для того, чтобы стать первым в мире триллионером, Маску нужно увеличить свое состояние примерно на ту же сумму, которой сейчас владеет Пейдж.

