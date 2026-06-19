Китайские инвесторы ИИ-стартапа Manus начали переговоры о выкупе компании у Meta Platforms* за $2 млрд — примерно столько же американский техногигант заплатил в декабре 2025 года. Обсуждение началось после требования китайских властей расторгнуть сделку. За прошедшие месяцы финансовые показатели стартапа заметно выросли. По данным The Information, выручка Manus в годовом выражении увеличилась со $100 млн на момент продажи до $400−500 млн в последние недели.

Manus

В переговорах участвуют HSG (Sequoia Capital China), ZhenFund и Tencent. Если сделка пройдет на обсуждаемых условиях, инвесторы получат Manus обратно по прежней цене, несмотря на резкий рост финансовых показателей стартапа. Американский фонд Benchmark, который также вошел в капитал компании на раннем этапе, участвовать в выкупе не планирует. HSG и ZhenFund при этом рассматривают возможность вложить новые средства и выкупить долю Meta*.

Бизнес-модель Manus строится на продаже подписок на ИИ-агентов — инструменты, способные самостоятельно бронировать поездки, анализировать биржевые данные и выполнять другие задачи в интернете. В зависимости от набора функций подписка стоит от $20 до $200 в месяц.

Точные причины столь резкого роста выручки после поглощения Manus компанией Meta* пока неизвестны. Однако после требования Пекина американская компания начала сворачивать интеграцию стартапа. По данным Bloomberg, Meta* уже операционно разделила бизнесы, закрыла сотрудникам Manus доступ к своим внутренним системам и прекратила обмен данными между компаниями.

Manus получил широкую известность в марте 2025 года, когда ИИ-агент стартапа за несколько дней после запуска разошелся по социальным сетям. Интерес к продукту усилило внимание к китайским ИИ-разработкам после успеха DeepSeek. Уже весной американский венчурный фонд Benchmark возглавил раунд финансирования Manus на $75 млн, в ходе которого стартап оценили примерно в $500 млн.

В середине 2025 года Manus перенес штаб-квартиру и значительную часть операций из Китая в Сингапур. Этот шаг позволил стартапу упростить глобальную экспансию, но позднее вызвал вопросы у китайских властей. Продажа компании Meta* в декабре усилила критику. В Китае опасались, что вместе со стартапом под контроль американской корпорации перейдут созданные в стране технологии, данные и специалисты.

После нескольких месяцев проверки Пекин в апреле 2026 года потребовал расторгнуть сделку. Manus и Meta* завершили ее без предварительного одобрения китайских регуляторов, несмотря на происхождение технологий и команды стартапа. Власти также сослались на риски для национальной безопасности и стремление не допустить передачи китайских ИИ-разработок и специалистов американским компаниям.

Одним из вариантов реструктуризации стал переход Manus к формату совместного предприятия, зарегистрированного в Китае. Такая структура позволит вернуть в компанию китайских инвесторов и может упростить получение разрешений для возможного IPO на Гонконгской бирже. Однако окончательная схема владения и финансирования пока не согласована.

Китайские власти в последнее время усилили контроль над зарубежными структурами местных технологических компаний, трансграничными инвестициями и передачей разработок иностранным владельцам. Дело Manus стало одним из самых заметных примеров нового подхода Пекина к ИИ-стартапам. Условия обратного выкупа и сроки завершения сделки пока остаются предметом переговоров.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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