Китайские разработчики сосредоточились на одной из самых сложных частей человекоподобного робота — кистях. Как пишет The Guardian, новые датчики, развитие ИИ и мощная производственная база Китая помогают приблизить гуманоидов к выполнению реальных задач, а не только эффектных демонстраций.

Getty Images, Unsplash

Несмотря на быстрый прогресс в робототехнике, воспроизвести возможности человеческой кисти по-прежнему крайне сложно. Даже привычные действия вроде завязывания шнурков, застегивания пуговиц или разбивания яйца требуют точной координации движений, постоянной обратной связи от пальцев и умения дозировать силу.

Китайские стартапы рассчитывают приблизиться к решению этой задачи благодаря ИИ, новым датчикам и более дешевым компонентам. Они разрабатывают роботизированные кисти, без которых гуманоиды могут танцевать и ходить, но не способны надежно пользоваться инструментами или выполнять бытовую работу.

Массовый интерес к человекоподобным роботам в Китае резко вырос после выступления машин Unitree на телевизионном гала-концерте в честь Нового года по лунному календарю в 2025 году. Однако государственная поддержка отрасли появилась не после шоу — Пекин и раньше включал робототехнику и воплощенный ИИ в планы промышленного развития.

Пекин относит воплощенный ИИ, то есть системы, в которых искусственный интеллект управляет физическими устройствами, к перспективным направлениям развития экономики. В майском материале партийного журнала «Цюши» роботы с воплощенным интеллектом вошли в число отраслей, которые могут открыть новые рынки объемом в триллионы юаней.

Почему роботам так трудно дать человеческие руки

На Китай приходится более половины промышленных роботов, ежегодно устанавливаемых в мире, но универсальные гуманоиды пока далеки от массового применения. Международная федерация робототехники считает полноценные многоцелевые машины делом отдаленного будущего, а одной из основных технических проблем остаются кисти, способные не только захватывать предметы, но и точно ими управлять.

Основатель LinkerBot Чжоу Юн называет роботизированную кисть самым сложным узлом гуманоидной машины. По его образной оценке, создать ее в сто раз труднее, чем остального робота, поскольку на небольшом пространстве необходимо разместить множество подвижных элементов.

Чжоу основал LinkerBot в 2023 году и решил заниматься только роботизированными кистями, не пытаясь выпускать гуманоидов целиком. Сейчас компания производит почти 5 тыс. устройств в месяц и намерена увеличить объем до 10 тыс. LinkerBot также хочет получить оценку в $6 млрд в следующем раунде финансирования, вдвое выше результата предыдущего раунда.

LinkerBot также хочет выйти на рынок бионических протезов. Сейчас такие устройства могут стоить десятки тысяч долларов, однако Чжоу считает, что в будущем компания сможет предложить роботизированную кисть примерно за $1 тыс.

Китайская промышленность ускорила разработку роботов

Для роботизированной кисти нужны не только алгоритмы, но и миниатюрные двигатели, аккумуляторы, датчики и множество других компактных компонентов. Все это необходимо разместить внутри конструкции, близкой по размеру к человеческой руке.

Основатель Wuji Technology Пан Юньчжэ сначала пытался запустить аппаратный стартап в США, где окончил университет, но столкнулся с нехваткой доступных компонентов. Некоторые детали ему приходилось просить отца присылать из Китая, поэтому предприниматель вернулся на родину и основал компанию там.

Бум электромобилей помог Китаю создать сеть поставщиков литий-ионных аккумуляторов, миниатюрных двигателей и другой электроники, которая теперь работает и на робототехнику. Стартапы могут быстрее получать детали, испытывать новые конструкции и переходить от прототипов к серийному выпуску.

Сегодня в Китае зарегистрировано более миллиона организаций, так или иначе связанных с робототехникой, а в 2025 году число новых регистраций выросло примерно на 40%. Однако эта статистика охватывает широкую категорию бизнеса и не означает, что в стране работает миллион производителей роботов.

Но даже доступной и надежной кисти недостаточно. Главная нерешенная задача заключается в том, чтобы научить робота управлять пальцами, чувствовать контакт с предметом и подбирать нужное усилие без постоянной помощи человека.

Профессор робототехники и ИИ Бристольского университета Натан Лепора считает, что производство самих кистей постепенно перестает быть главным ограничением, тогда как универсальное управление ими остается нерешенной задачей. По его словам, исследователи пока не знают, как научить такую систему надежно справляться с широким набором действий.

Для обучения систем пространственного интеллекта разработчикам нужны большие массивы данных о движениях, прикосновениях и приложенной силе. Текста для обучения языковых моделей в интернете несравнимо больше, чем качественных записей о том, как человеческая рука взаимодействует с трехмерными предметами.

Поэтому компании собирают данные с помощью дистанционно управляемых роботизированных кистей и носимых датчиков. Перчатка Wuji, например, записывает движения пальцев, давление и прикосновения, пока человек выполняет привычные действия, а затем эти данные можно использовать для обучения робота.

Пан Юньчжэ называет двумя главными проблемами сбор данных о том, как движется человеческая рука и что именно она чувствует при контакте с предметом. Робот должен различать не только положение пальцев, но и давление, текстуру и момент, когда захват становится слишком сильным или, наоборот, слишком слабым.

От заводских кистей к домашним помощникам

Разработчики рассчитывают, что более ловкие и чувствительные кисти со временем позволят гуманоидным роботам перейти от заводских операций к бытовым задачам — складывать одежду, готовить еду и пользоваться обычными домашними инструментами.

Чжоу рисует более радикальный сценарий, в котором автоматизированные фабрики почти без участия людей будут выпускать кисти для новых поколений роботов. Пока это скорее долгосрочное видение предпринимателя, чем готовый производственный план.

Сам Чжоу подчеркивает, что видит целью робототехники не вытеснение работников, а улучшение качества жизни людей. Пока, однако, это остается заявленной позицией разработчика, а реальное влияние массовой автоматизации на занятость будет зависеть от того, где и как начнут применять такие машины.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.