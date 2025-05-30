Китайские технологические гиганты, включая Alibaba, Tencent, и Baidu, ускоряют переход на отечественные чипы для искусственного интеллекта (ИИ) из-за ограничений США на экспорт микроэлектроники. Об этом сообщает The Financial Times (FT). Эти меры затронули поставки процессора Nvidia H20, что вынуждает компании искать альтернативы.

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Запасы чипов Nvidia в Китае могут поддерживать разработку ИИ только до начала 2026 года, а поставки по новым заказам занимают три-шесть месяцев.

Неясно, сможет ли Nvidia предложить новое решение, соответствующее ужесточенным экспортным правилам и способное конкурировать с местными аналогами. Аналитики GF Securities предполагают, что американская компания может выпустить новый чип для Китая в июле, но без высокоскоростной памяти, что снизит его производительность.

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FT отмечает, что Huawei с серией чипов Ascend становится ключевым игроком, особенно для госкомпаний и чувствительных отраслей. Однако компании осторожничают с публичным обсуждением тестирования Ascend из-за предупреждений США о возможных санкциях.

Переход на китайские чипы осложнен необходимостью адаптации кода с платформы Nvidia CUDA на CANN, что требует несколько месяцев работы и поддержки инженеров Huawei. Многие компании выбирают гибридный подход: обучение ИИ на Nvidia, а вывод — на местных чипах. Помимо Huawei тестируются процессоры Cambricon и Hygon, а Baidu и Alibaba разрабатывают собственные чипы для удовлетворения спроса.