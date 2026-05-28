Комитет по листингу Шанхайской фондовой биржи одобрил заявку CXMT Corp. на размещение акций на технологической площадке Star Market. Компания планирует привлечь $4,35 млрд, что сделает ее IPO вторым по величине в истории Star Market — после размещения производителя микросхем SMIC в 2020 году.

CXMT

По данным проспекта эмиссии, выручка CXMT в 2025 году составила $9,1 млрд — рост на 155,6% год к году. В первом квартале 2026 года динамика резко ускорилась: выручка достигла $7,5 млрд (+719,1% г/г), чистая прибыль — $4,9 млрд (+1268,5% г/г). На первое полугодие 2026 года компания прогнозирует выручку в диапазоне $16,2–17,7 млрд и чистую прибыль $9,7–11,0 млрд.

По объему производства, отгрузок и выручке CXMT является крупнейшим производителем оперативной памяти типа DRAM в Китае и четвертым в мире. В числе ключевых клиентов компании — Alibaba Cloud, ByteDance, Tencent, Lenovo, Xiaomi, Honor, Oppo и Vivo.

CXMT была основана в 2016 году как коммерческий стартап. В 2018 году компания построила первую фабрику для производства чипов DRAM. В 2022 году было завершено строительство второй фабрики, а в 2025-м налажен выпуск памяти DDR5 и LPDDR5X.

CXMT — не единственный игрок, готовящийся к выходу на рынок капитала. Другой ведущий производитель памяти, Yangtze Memory Technologies (YMTC), запустил предварительные консультации перед IPO согласно документам на сайте Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

Параллельно 17 компаний полупроводникового сектора, уже торгующихся на A-share рынке, объявили о планах вторичного листинга в Гонконге; четыре из них уже завершили размещение.



По словам старшего научного сотрудника Института финансовых исследований Чунъян Университета Жэньминь Дун Шаопэна, китайский производственный сектор, оставаясь крупнейшим в мире, переходит от традиционных отраслей к высокотехнологичным. Прогресс в полупроводниковой индустрии, по его словам, способен изменить структурный баланс на мировом рынке микросхем.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.