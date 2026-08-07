В преддверии Дня строителя (9 августа) россияне рассказали, что при выборе жилья обращают внимание не только на цену, планировку и транспортную доступность. Согласно исследованию «Роквул», производителя решений из каменной ваты, экологический имидж застройщика важен для 73% опрошенных: в Москве так ответили 75% респондентов, в остальных регионах — 72%.

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Опрос проводился в период с 20 по 31 июля 2026 года, участие приняли 1 846 экономически активных жителей России.

Как подсчитали аналитики, лишь 17% жителей российской столицы и 22% жителей остальных регионов заявили, что экологическая репутация девелопера не влияет на их решение. Еще 8% москвичей и 6% жителей регионов затруднились с ответом.

Авторы исследования не уточняли, что именно респонденты понимают под экологическим имиджем застройщика. Участникам опроса предлагалось самостоятельно интерпретировать это понятие, исходя из собственных представлений.

Интерес к «зеленой» повестке в строительстве растет одновременно с изменениями в регулировании отрасли. С 1 июля 2026 года в России вступил в силу новый ГОСТ для многоквартирных домов, который устанавливает требования к энергоэффективности, экологичности и качеству городской среды.

Отношение к экологическому имиджу заметно зависит от возраста. Среди россиян от 18 до 30 лет важным этот фактор назвали 79% респондентов, тогда как среди людей 41–50 лет — 63%. Это может говорить о том, что в ближайшие годы запрос на экологичное строительство будет только усиливаться.

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При этом почти половина участников опроса — 47% — считают, что современные технологии строительства стали более экологичными по сравнению с практиками десятилетней давности. Противоположного мнения придерживаются 40% россиян, еще 13% не смогли дать однозначный ответ.

По словам руководителя группы «Зеленое строительство» ДОМ.РФ Артема Селезнева, покупатели жилья становятся более требовательными к качеству среды и хотят лучше понимать, как именно те или иные технологии влияют на их повседневную жизнь.

«Чем прозрачнее застройщик рассказывает о характеристиках объекта и чем понятнее для покупателя реальная польза примененных решений, тем выше доверие к компании. Ценность „зеленого“ строительства заключается прежде всего в создании более качественной и комфортной среды для человека», — отметил Селезнев.

В ДОМ.РФ подсчитали, что сегодня «зеленым» критериям предварительно соответствуют около 12% российских новостроек — это более 6,3 тыс. домов. При этом максимальный класс энергоэффективности имеют только 4% объектов.

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О том, что экологические инициативы становятся частью конкурентной стратегии, говорят и сами девелоперы. По данным прошлогоднего исследования «Роквул», 85% строительных компаний считают, что экологические программы влияют на решение покупателей, а 52% уже реализуют собственные проекты по переработке строительных отходов. Еще 41% компаний, у которых таких программ пока нет, заинтересованы в их запуске.

Коммерческий директор девелопера UDS Михаил Шмыков считает, что экологическая повестка перестает быть маркетинговым инструментом и становится способом выстроить отношения с жителями.

«Мы видим, что будущие резиденты активно включаются в экологические инициативы — участвуют в субботниках, высаживают деревья, поддерживают проекты по благоустройству. Когда ценности совпадают, проект живет и развивается иначе», — сказал он.

Что это значит для бизнеса

Экологическая репутация постепенно превращается для застройщиков из дополнительного преимущества в обязательный элемент продукта. Если раньше покупатели в первую очередь обращали внимание на цену и расположение, то теперь все чаще оценивают энергоэффективность дома, качество воздуха, наличие зеленых зон и будущие коммунальные расходы.

Одновременно меняется и регулирование: появление новых стандартов означает, что экологические характеристики жилья будут все сильнее влиять не только на маркетинг девелоперов, но и на их реальные проектные решения. А поскольку именно молодые покупатели чаще считают «зеленый» имидж важным, спрос на такие проекты, вероятно, продолжит расти в ближайшие годы.

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