Кибератака может не только положить сайт или остановить продажи, но и превратить привычное приложение в источник фейковых новостей. Дарья Лаврова, старший аналитик группы международной аналитики Positive Technologies, рассказала «Инку», почему компаниям стоит заранее готовиться не только к утечкам данных, но и к потере контроля над собственными цифровыми каналами,

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Сайт не открывается, приложение рассылает сообщения от имени организации, а клиенты не понимают, чему верить. Для бизнеса последствия кибератаки могут оказаться куда серьезнее, чем несколько часов без доступа к онлайн-сервису, ведь под угрозой в такой ситуации оказываются продажи, отношения с клиентами и репутация.

«Растущая зависимость компаний от цифровых сервисов расширяет поверхность атаки на их инфраструктуру», — отмечает Дарья Лаврова.

По ее словам, цели злоумышленников могут варьироваться от финансового ущерба до массового распространения дезинформации.

В начале ноября с такими сценариями столкнулись сразу две российские организации. Ночью 2 ноября МЧС России сообщило о кибератаке на мобильное приложение: через него пользователям разослали ложные уведомления о якобы запущенных по территории России ядерных боеголовках. Ведомство подтвердило взлом и сообщило о работах по восстановлению приложения.

В министерстве заверили, что основная система оповещения населения продолжает работать штатно. Мобильное приложение — это лишь дополнительный канал информирования, а сирены, громкоговорители, СМС, теле- и радиовещание взлом не затронул. В таких ситуациях рекомендуется перепроверять информацию в других официальных источниках.

Другой сценарий — атака на инфраструктуру и доступность цифрового ресурса. Росстат сообщил о целевых кибератаках на свои информационные ресурсы с 29 октября по 1 ноября. Мониторинг обнаружил подозрительную активность, инфраструктура вовремя сработала, и в организации сейчас утверждают, что компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено. Хотя сайт Росстата все еще не работает

Публичных подтверждений связи между атаками нет, но они показывают, что цифровая инфраструктура может по-разному оказаться под атакой.

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Какие угрозы актуальны для бизнеса

По словам Лавровой, для компаний, зависящих от онлайн-инфраструктуры, характерны несколько типов киберугроз.

Первый — вывод веб-ресурсов из строя. Атакующие могут использовать DDoS-атаки или дефейс сайтов. Для компаний, у которых сайт выступает основным каналом продаж или обслуживания, это грозит прямыми финансовыми потерями и репутационным ущербом.

Второй — несанкционированный доступ к инфраструктуре. Уязвимым звеном могут стать подрядчики: ИТ-интеграторы, разработчики онлайн-сервисов и хостинг-компании. Их компрометация потенциально открывает доступ к ресурсам сразу нескольких клиентов, а также создает риски утечки конфиденциальной информации и вмешательства в бизнес-процессы.

Третий — компрометация каналов массового оповещения. В этом случае злоумышленники используют доверенный сервис — приложение или рассылку — для распространения ложной информации. Такой сценарий опасен масштабом воздействия и тем, что пользователи могут принять сообщение за официальное.

Как бизнесу подготовиться к атаке

Лаврова рекомендует компаниям не ограничиваться защитой основного сайта или приложения, а заранее выстроить план действий на случай компрометации цифровых каналов.

В первую очередь необходимо определить доверенный источник информации — защищенный официальный ресурс, где клиенты смогут получать проверенные сообщения. Также стоит предусмотреть резервные каналы связи на отдельной инфраструктуре: например, сайт на другом домене или горячую линию. Это позволит информировать клиентов, даже если основной сервис недоступен или вызывает сомнения.

Для своевременного обнаружения взлома эксперт советует использовать поведенческий мониторинг и механизмы обнаружения аномалий, а также двухфакторную аутентификацию. Уведомления о подозрительной активности должны помогать оперативно заметить компрометацию и при необходимости приостановить работу сервиса.

Не менее важно заранее подготовить сценарий реагирования. Он должен включать остановку скомпрометированного ресурса, информирование пользователей через резервные каналы и выпуск понятных инструкций. Для бизнеса эксперт отдельно отмечает необходимость в первый час после обнаружения инцидента поддерживать связь с ключевыми клиентами.

Наконец, компании стоит регулярно проводить киберучения: отрабатывать взлом сервиса, распространение ложных сообщений и принятие решений в условиях кризиса. В такой ситуации важно не только восстановить работу инфраструктуры, но и вернуть пользователям доверие к официальным каналам коммуникации.

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