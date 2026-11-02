Кибератака может не только положить сайт или остановить продажи, но и превратить привычное приложение в источник фейковых новостей. Дарья Лаврова, старший аналитик группы международной аналитики Positive Technologies, рассказала «Инку», почему компаниям стоит заранее готовиться не только к утечкам данных, но и к потере контроля над собственными цифровыми каналами,
Сайт не открывается, приложение рассылает сообщения от имени организации, а клиенты не понимают, чему верить. Для бизнеса последствия кибератаки могут оказаться куда серьезнее, чем несколько часов без доступа к онлайн-сервису, ведь под угрозой в такой ситуации оказываются продажи, отношения с клиентами и репутация.
«Растущая зависимость компаний от цифровых сервисов расширяет поверхность атаки на их инфраструктуру», — отмечает Дарья Лаврова.
По ее словам, цели злоумышленников могут варьироваться от финансового ущерба до массового распространения дезинформации.
В начале ноября с такими сценариями столкнулись сразу две российские организации. Ночью 2 ноября МЧС России сообщило о кибератаке на мобильное приложение: через него пользователям разослали ложные уведомления о якобы запущенных по территории России ядерных боеголовках. Ведомство подтвердило взлом и сообщило о работах по восстановлению приложения.
В министерстве заверили, что основная система оповещения населения продолжает работать штатно. Мобильное приложение — это лишь дополнительный канал информирования, а сирены, громкоговорители, СМС, теле- и радиовещание взлом не затронул. В таких ситуациях рекомендуется перепроверять информацию в других официальных источниках.
Другой сценарий — атака на инфраструктуру и доступность цифрового ресурса. Росстат сообщил о целевых кибератаках на свои информационные ресурсы с 29 октября по 1 ноября. Мониторинг обнаружил подозрительную активность, инфраструктура вовремя сработала, и в организации сейчас утверждают, что компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено. Хотя сайт Росстата все еще не работает
Публичных подтверждений связи между атаками нет, но они показывают, что цифровая инфраструктура может по-разному оказаться под атакой.
По словам Лавровой, для компаний, зависящих от онлайн-инфраструктуры, характерны несколько типов киберугроз.
Лаврова рекомендует компаниям не ограничиваться защитой основного сайта или приложения, а заранее выстроить план действий на случай компрометации цифровых каналов.
В первую очередь необходимо определить доверенный источник информации — защищенный официальный ресурс, где клиенты смогут получать проверенные сообщения. Также стоит предусмотреть резервные каналы связи на отдельной инфраструктуре: например, сайт на другом домене или горячую линию. Это позволит информировать клиентов, даже если основной сервис недоступен или вызывает сомнения.
Для своевременного обнаружения взлома эксперт советует использовать поведенческий мониторинг и механизмы обнаружения аномалий, а также двухфакторную аутентификацию. Уведомления о подозрительной активности должны помогать оперативно заметить компрометацию и при необходимости приостановить работу сервиса.
Не менее важно заранее подготовить сценарий реагирования. Он должен включать остановку скомпрометированного ресурса, информирование пользователей через резервные каналы и выпуск понятных инструкций. Для бизнеса эксперт отдельно отмечает необходимость в первый час после обнаружения инцидента поддерживать связь с ключевыми клиентами.
Наконец, компании стоит регулярно проводить киберучения: отрабатывать взлом сервиса, распространение ложных сообщений и принятие решений в условиях кризиса. В такой ситуации важно не только восстановить работу инфраструктуры, но и вернуть пользователям доверие к официальным каналам коммуникации.
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