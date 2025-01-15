Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Илона Маска, утверждая, что миллиардер нарушил закон о ценных бумагах, приобретя акции Twitter по «искусственно заниженной цене». По мнению SEC, при их покупке Маск недоплатил не менее $150 млн.

Маск, который также является генеральным директором Tesla и SpaceX, приобрел Twitter за $44 млрд в конце 2022 года и в следующем году сменил название социальной сети на X. Перед заключением сделки, он приобрел долю в компании, превышающую 5%, что требовало раскрытия информации в течение 10 календарных дней.

Согласно гражданскому иску SEC, поданному в окружной суд США в Вашингтоне, Маск опоздал с сообщением этой информации более чем на 10 дней, что позволило ему сэкономить не менее $150 млн. Инвесторы могли бы повысить цену на акции, если бы знали о доле, которой владел Маск и его интересе к компании.

В декабре миллиардер сообщил в посте на сайте X, что SEC выдвинула «требование об урегулировании», заставив его согласиться на сделку.

Партнер Quinn Emanuel и адвокат Маска Алекс Спиро, заявил, что действия SEC являются признанием того, что «они не могут возбудить реальное дело». Он добавил, что Маск «не сделал ничего плохого», и назвал иск «фикцией» и результатом «многолетней кампании преследования», завершившейся «жалобой, состоящей из одного пункта».

В своем посте Маск назвал SEC «полностью развалившейся организацией», которая сосредоточена «на таких вещах, как это, в то время как существует так много реальных преступлений, которые остаются безнаказанными».

С началом второго срока избранного президента Дональда Трампа Маск получит беспрецедентное влияние в Белом доме. Он намерен возглавить консультативную группу, которая будет заниматься борьбой с бюрократическими барьерами, в том числе теми, которые затрагивают деятельность компаний Маска.

В 2022 году в рамках отдельного гражданского иска, связанного со сделкой по Twitter,

Пенсионный фонд пожарной службы штата Оклахома подал на миллиардера в суд, обвинив его в намеренном сокрытии инвестиций в социальную сеть и желании купить компанию.

Адвокаты фонда утверждали, что Маск, скрыв информацию о приобретении акций соцсети, повлиял на решения других акционеров и поставил их в невыгодное положение.

Дело «Раселла против Маска» было подано в апреле 2022 года в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. В заявлении говорится, что после того, как Маск публично раскрыл свои бенефициарные права в отчете для SEC, акции Twitter выросли более чем на 27% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня.

SEC утверждает, что Маск потратил более $500 млн на покупку дополнительных акций Twitter в период между сроком, в течение которого необходимо было предоставить информацию и днем фактической подачи заявки. Это позволило ему купить акции у «ничего не подозревающей публики по искусственно заниженным ценам».

В жалобе SEC заявила, что добивается суда присяжных и просит заставить Маска «выплатить компенсацию за необоснованное обогащение», а также штраф.

Маск окончательно закрыл сделку в октябре 2022 года. Тогда он вошел в офис Twitter с фаянсовой раковиной в руках.

У Маска были и другие столкновения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. В сентябре 2018 года ведомство обвинило его в том, что он сделал «ложные и вводящие в заблуждение» заявления для инвесторов, когда сообщил в Twitter, что рассматривает возможность приватизации Tesla по цене $420 за акцию и уже получил финансирование.

После этого акции Tesla колебались в течение нескольких недель, а сделка так и не состоялась. В конце концов Маск и Tesla согласились на мировое соглашение, но пересмотрели его в 2019 году. Согласно этим условиям, они должны были выплатить по $20 млн штрафа, а Маск — временно отказаться от роли председателя совета директоров Tesla.

SEC также возобновила расследование в отношении стартапа миллиардера по производству мозговых чипов Neuralink. Характер этого расследования неясен, но американские законодатели и защитники прав животных потребовали от SEC тщательно изучить комментарии Маска о безопасности имплантатов Neuralink.

Ранее сообщалось, что занимающаяся разработкой искусственного интеллекта компания xAI, привлекла $6 млрд в ходе раунда финансирования серии C. Теперь общая сумма инвестиций в стартап Илона Маска достигла $12 млрд.