Компания xAI выпустила новую «рассуждающую» модель Grok 3 Mini. Она характеризуется высокой точностью ответов и более низкой стоимостью использования через API. Новинка пополнила семейство Grok 3, которое теперь включает шесть вариантов: Grok 3, Grok 3 Fast и четыре версии Grok 3 Mini (с медленной и быстрой работой и низкой или высокой способностью к рассуждениям).

Фото: xAI

Grok 3 Mini демонстрирует впечатляющие результаты в математике, программировании и естественных науках, при этом стоимость ее использования в 7–30 раз ниже по сравнению с «рассуждающими» моделями OpenAI, Google и Anthropic. Нейросеть от компании Илона Маска в использовании оказалась даже дешевле китайской Deepseek R1.

Несмотря на меньший размер, xAI утверждает, что версия Mini в некоторых областях превосходит более дорогие флагманские модели. Примечательная особенность — каждый API-ответ сопровождается полной трассировкой рассуждений, что повышает прозрачность работы алгоритма.

По данным исследователей проекта Artificial Analysis, Grok 3 Mini Reasoning (high) превосходит модели вроде Deepseek R1 и Claude 3.7 Sonnet, но стоит при этом на порядок меньше.