Разработчик специализированных чипов для инференса ИИ-моделей Etched привлек $700 млн, доведя оценку компании до $21 млрд. Раунд возглавил давний инвестор компании — торговая фирма Jane Street, к которой присоединились Kleiner Perkins, Sequoia, Andreessen Horowitz и Tiger Global.

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Сделка примечательна скоростью: предыдущий раунд серии C прошел в июле с оценкой $10,3 млрд, то есть капитализация компании удвоилась менее чем за месяц.

Etched, штат которой превышает 400 человек, разрабатывает специализированные системы инференса — оборудование, оптимизированное для использования уже обученных ИИ-моделей при генерации ответов, в отличие от чипов для их обучения. Если что — в Nvidia работают около 42 тыс. человек, из них несколько тысяч — ориентировочно 5–6 тыс. — в штаб-квартире в Санта-Кларе (Калифорния, США).

Etched же входит в растущую группу стартапов, которые пытаются потеснить Nvidia на рынке ИИ-чипов. Чтобы составить конкуренцию техногиганту, малые производители пытаются создать более быстрые и дешевые решения для запуска моделей.

Управляющий партнер Kleiner Perkins Мамун Хамид объяснил интерес инвесторов тем, что рынок инференса становится одной из важнейших инфраструктурных областей в сфере ИИ, а успех компаний в этом сегменте будет измеряться количеством токенов на доллар затрат и на ватт потребленной энергии.

Не все участники рынка оценивают перспективы Etched однозначно. Партнер Cerity Partners Майкл Эшли Шульман отметил, что у компании есть впечатляющая технология и серьезный интерес со стороны клиентов, но история полупроводниковой отрасли знает немало примеров технически сильных чипов, которые так и не превратились в устойчивый бизнес.

По его словам, рынку сложно оценить реальный масштаб возможностей Etched: с одной стороны, у компании практически нет проверенных конкурентов в качестве альтернативы Nvidia и есть контракты с клиентами на сумму свыше $1 млрд, с другой — почти отсутствует прозрачная финансовая история для анализа.

Первым клиентом Etched выступает сама Jane Street: в прошлом месяце трейдинговая фирма получила первую стойку оборудования и уже использует технологию в собственных рабочих процессах. По данным компании, помимо Jane Street она заключила контракты на сумму более $1 млрд с другими публичными и частными ИИ-компаниями, а также облачными провайдерами.

Раунд Etched укладывается в общую тенденцию — растущий интерес инвесторов к инфраструктуре для работы ИИ-моделей на фоне увеличивающегося спроса на инференс.

Быстрый рост оценки при относительно короткой истории финансовых показателей отражает готовность венчурного рынка делать ставки на потенциальных конкурентов Nvidia еще до появления полной картины их коммерческой устойчивости.

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