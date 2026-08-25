Финтех-компания Fasset привлекла $68 млн в раунде серии C при оценке $1 млрд и стала единорогом. Раунд возглавила японская финансовая группа SBI Group. Деньги компания направит на расширение сети международных расчетов, где для части операций используются стейблкоины, и развитие ИИ-систем.

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Fasset основали в 2019 году Мохаммад Раафи Хоссейн и Дэниел Ахмед. Компания предлагает частным пользователям, бизнесу и институциональным клиентам единый финансовый счет: через него него можно получать, хранить, переводить и тратить деньги в разных валютах, а также инвестировать в разные классы активов.

Для Fasset это уже второй раунд за три месяца. В мае компания привлекла $51 млн в раунде серии B, поэтому с начала 2026 года общий объем финансирования достиг $119 млн.

Новые средства Fasset направит на развитие Own Network — собственной финансовой сети, которая связывает банки, телеком-компании, платежные сервисы, поставщиков ликвидности, сервисы хранения активов и расчетные системы более чем на 100 направлениях международных расчетов.

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Еще часть денег Fasset вложит в ИИ-системы для трансграничных переводов, расчетов в стейблкоинах и операций с токенизированными активами. По данным компании, алгоритмы помогают выбирать маршрут транзакции между платежными сетями, валютами и поставщиками ликвидности с учетом стоимости, скорости и объема доступной ликвидности.

SBI Group и Fasset сотрудничали и до нового раунда — через сервис SBI Remit. Его сеть охватывает около 470 тыс. точек и поддерживает переводы на банковские счета примерно в 200 странах.

SBI Group считает переводы и расчеты на базе стейблкоинов одним из ключевых элементов своей стратегии цифровых финансов. Глава SBI Holdings Ёситака Китао объяснил участие в раунде планами связать инфраструктуру расчетов в Японии с рынками других стран Азии, Ближнего Востока и Африки.

Через SBI Group Fasset рассчитывает выйти на ее партнеров и компании, в которые японская группа уже инвестировала. В сегменте цифровых активов это, в частности, Ripple, Circle и Morpho; кроме того, SBI владеет поставщиком криптоликвидности B2C2. Fasset планирует использовать эту сеть для расширения платежных направлений в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

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Для клиента вся эта инфраструктура остается под капотом: он работает с единым финансовым счетом, а платформа выбирает маршрут платежа, поставщика ликвидности и способ расчета. Подключать и настраивать каждый сервис по отдельности не нужно.

После раунда Fasset планирует расширять Own Network, развивать ИИ-системы и выходить в новые страны. Конкретные рынки, сроки запуска и распределение $68 млн по этим направлениям компания пока не раскрыла.

По данным самой Fasset, объем транзакций на платформе в годовом выражении превышает $40 млрд; она обслуживает более 3 млн кошельков и свыше 1 тыс. компаний в 125 странах. Хоссейн также сообщил CoinDesk, что за последний год выручка выросла примерно в шесть раз, а компания 12 месяцев подряд работала с прибылью; абсолютные показатели выручки и прибыли он не раскрыл.

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