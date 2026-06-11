Японский бренд Onitsuka Tiger, известный по желто-черным кроссовкам из фильма «Убить Билла», готовится к международной экспансии. Продажи ретро-моделей растут, а рентабельность бренда приблизилась к уровню, который чаще встречается у люксовых модных домов, чем у производителей спортивной обуви.

Taha, Unsplash

Популярность Onitsuka Tiger выросла вместе с интересом к ретро-кроссовкам и японской культуре. Дополнительным фактором стал слабый курс иены, из-за которого Япония стала привлекательнее для туристов, активно покупающих местные бренды.

В квартале с января по март продажи Onitsuka Tiger выросли примерно на треть, а маржа достигла около 40%. Это лучший показатель среди всех подразделений Asics. Аналитики отмечают, что такой уровень прибыльности ближе к люксовым брендам, чем к традиционным производителям спортивной обуви.

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История бренда началась в 1949 году в японском Кобе, где предприниматель Кихачиро Оницука основал обувную компанию. Линейка Mexico с фирменными полосами появилась в 1966 году и со временем стала одной из самых узнаваемых моделей бренда.

Новый всплеск узнаваемости бренд получил после выхода фильма «Убить Билла», где героиня Умы Турман носила яркие желто-черные кроссовки. Этот образ отсылал к обуви, которую связывают с Брюсом Ли.

Сегодня сеть Onitsuka Tiger насчитывает почти 200 магазинов по всему миру. Компания планирует открывать новые точки в Китае, Италии и Южной Корее, а в феврале следующего года вернуться на американский рынок с магазином в Лос-Анджелесе. Это произойдет спустя три года после закрытия магазина бренда в Нью-Йорке.

Флагманские магазины Onitsuka Tiger уже работают на престижных торговых улицах, включая Риджент-стрит в Лондоне и Елисейские Поля в Париже.

По мнению экспертов, успех бренда связан не только с ретро-эстетикой, но и с усталостью части покупателей от доминирования крупных спортивных компаний. Потребители все чаще ищут альтернативу Nike и Adidas и обращают внимание на более нишевые марки с яркой историей и собственной идентичностью.

Однако аналитики предупреждают, что дальнейший рост потребует значительных инвестиций в новые магазины, маркетинг и развитие международной сети. Кроме того, конкуренты уже активно продвигают собственные линейки минималистичных ретро-кроссовок.

Эксперты отмечают, что популярность модели Mexico 66 и других классических силуэтов пока остается высокой, но модные тенденции быстро меняются. Если интерес к ретро-кроссовкам начнет снижаться, нынешние рекордные показатели прибыльности бренда могут оказаться под давлением.

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