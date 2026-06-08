Prada больше не ограничивается подиумами и бутиками. Итадьянский люксовый бренд представил специализированное белье для астронавтов, которое планируют использовать в будущих лунных миссиях NASA. Проект разработали вместе с американской Axiom Space, одним из участников новой коммерческой космической отрасли.

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Новый элемент экипировки показали на мероприятии в Нью-Йорке. Внешне он похож на облегающий спортивный костюм, но его главная задача — поддерживать комфортную температуру тела астронавта во время работы в космосе. За это отвечает встроенная система жидкостного охлаждения и вентиляции.

Директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли объяснил участие компании в проекте накопленным инженерным и производственным опытом. В Axiom Space, в свою очередь, заявили, что современные космические технологии все чаще появляются на пересечении разных отраслей, в том числе тех, которые раньше почти не связывали с освоением космоса.

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Проект продолжает партнерство Prada и Axiom Space. Ранее итальянский бренд уже участвовал в разработке лунного скафандра нового поколения для программы Artemis. Именно она должна вернуть астронавтов на поверхность Луны впервые за несколько десятилетий.

Интерес Prada к космической отрасли связан не только с технологиями. Профессор маркетинга Нью-Йоркского университета Томаи Сердари считает, что бренд получает возможность связать себя с одним из самых заметных направлений будущего и одновременно укрепить позиции среди обеспеченной аудитории, которая интересуется космическим туризмом.

Рынок коммерческих космических полетов растет вместе с развитием Blue Origin, SpaceX и других частных игроков. Вместе с ним заметнее становится и сотрудничество между производителями одежды и космическими компаниями. Under Armour уже работала с Virgin Galactic над экипировкой для пассажиров суборбитальных полетов, а Columbia Sportswear участвовала в проектах по созданию специализированных материалов для космической техники.

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Аналитики отмечают, что возвращение человека на Луну может привлечь внимание миллионов людей по всему миру. Для люксовых брендов участие в таких проектах становится не только технологическим экспериментом, но и способом оставаться заметными в период, когда мировой рынок товаров роскоши переживает непростые времена.

При этом специалисты не ждут, что конкуренты Prada начнут копировать ее подход напрямую. Скорее крупные модные дома будут искать собственные способы выйти на зарождающийся рынок космических технологий и услуг — через материалы, экипировку, дизайн или партнерства с частными космическими компаниями.

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