Многие пользователи уверены, что интернет между континентами передается через спутники. На самом деле около 95% мирового международного интернет-трафика проходит по подводным оптоволоконным кабелям, проложенным по дну океанов. Американский стартап Endeavor Optical Networks (EON) считает, что эту систему пора менять, и предлагает передавать данные через сеть спутников с лазерной связью.

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Компания вышла из режима скрытой разработки и объявила о привлечении $10,75 млн посевных инвестиций от фондов General Catalyst и Andreessen Horowitz. Основатели EON — бывший сотрудник космической компании Apex Space Чарли Хоровиц и инженер Тайлер Прессер, ранее работавший над космическими миссиями NASA. Деньги потратят на создание лаборатории оптической связи, расширение команды и подготовку первого демонстрационного спутника, запуск которого намечен на конец 2027 года.

Идея в том, чтобы вместо прокладки новых кабелей между континентами данные передавались бы лазерным лучом между наземной станцией и спутником, а затем — на другую сторону океана. В перспективе EON планирует развернуть группировку примерно из 20 спутников, каждый из которых сможет обеспечивать выделенный канал связи между двумя континентами.

Проблема, которую пытается решить стартап, — скорость развития мировой цифровой инфраструктуры. Строительство нового подводного кабеля может занять почти десять лет: нужно получить разрешения нескольких государств, изготовить оборудование и задействовать специализированные суда, которых в мире меньше шестидесяти. При этом спрос на передачу данных растет взрывными темпами благодаря развитию облачных сервисов и искусственного интеллекта.

Основными клиентами EON компания видит не обычных пользователей, а крупнейших операторов дата-центров, облачных платформ и ИИ-лабораторий. Стартап рассчитывает продавать им выделенные каналы связи на наиболее сложных и дорогих маршрутах — например, между Францией и Австралией или между Африкой и Южной Америкой, где существующая инфраструктура ограничена.

Техническая планка остается высокой даже по меркам космической отрасли. Утверждение о скоростях в несколько гигабит в секунду уже устарело. Еще в 2023 году экспериментальная система NASA TBIRD передала данные с орбиты на Землю со скоростью 200 Гбит/с. EON рассчитывает получить 800 Гбит/с-1 Тбит/с на демонстрационном спутнике, а затем довести пропускную способность рабочего канала до 2,4 Тбит/с. При этом стартапу потребуется обеспечить стабильную ретрансляцию между двумя наземными точками. Атмосфера искажает лазерный луч, а облака могут полностью прервать связь, поэтому EON намерена использовать резервные станции и переключать трафик с учетом погоды.

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Идея EON — не единственная на рынке. Например, космическая компания Blue Origin ранее представила проект TeraWave, в который должны войти 5 408 спутников на низких и средних орбитах. Компания обещает корпоративным клиентам, дата-центрам и государственным организациям скорость до 6 Тбит/с, а развертывание сети планирует начать в конце 2027 года. EON выбрала гораздо более компактную архитектуру примерно из 20 аппаратов. Однако сказать, кто доберется до коммерческого рынка раньше, пока нельзя. К концу 2027 года стартап рассчитывает запустить только демонстрационный спутник, а срок ввода всей сети не назван.

Что это значит для бизнеса

Сегодгя орьба за рынок искусственного интеллекта и облачных сервисов все чаще идет не на уровне приложений, а на уровне глобальной инфраструктуры. Чем больше компании обрабатывают данных, тем ценнее становится возможность передавать их быстро, независимо и без узких мест вроде перегруженных или уязвимых подводных кабелей.

Если подобные проекты окажутся успешными, бизнес получит альтернативные международные каналы связи, которые можно будет развернуть быстрее и гибче, чем традиционную кабельную инфраструктуру. Пока это выглядит как очень амбициозный эксперимент, но именно такие проекты показывают, каким может стать интернет следующего поколения.

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