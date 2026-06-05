Малый и микро‑бизнес в России в ближайшие годы рискует недосчитаться до четверти органического поискового трафика из‑за распространения zero‑click‑выдачи и ИИ‑ответов. По оценке экспертов сервиса «Рег.решения» (проект Reg.ru), поступившей в «Инк», для компаний, которые активно зависят от поисковых заявок, это означает риск потерять до каждого пятого клиента из поисковых систем.

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Поисковые системы все чаще показывают пользователю готовый ответ прямо в выдаче. Часть аудитории получает нужную информацию без перехода на сайт, а часть кликает только по ссылкам, которые попали в ИИ-ответ. Для бизнеса это означает, что конкуренция смещается от борьбы только за позиции в классической выдаче к борьбе за попадание в короткий список источников, на которые опирается алгоритм.

Больше всего от такого перераспределения трафика страдают компании в сервисных и конкурентных нишах: услуги, торговля, образование, медицина, строительство, локальный сервис и B2B‑услуги. В этих сегментах до 80% клиентов начинают путь с поискового запроса, а сайт сначала объясняет суть проблемы и помогает выбрать решение, и только потом продает. Когда поисковик формирует ответ сам, переход получает не каждый сайт из топа, а в первую очередь те страницы, которые алгоритм выбирает в качестве источника.

Похожие изменения уже фиксируются на зарубежных рынках. По данным Pew Research Center, пользователи Google, которые видят ИИ-сводку в поиске, переходят по обычным ссылкам почти вдвое реже, чем те, кому такой ответ не показывается. Российские медиа также сообщали о снижении поискового трафика после появления нейроответов в поиске.

Оценка «до 25% органического трафика» в «Рег.ру» описывает верхнюю границу риска для сайтов, сильно зависящих от информационно‑коммерческих запросов. Эксперты исходят из того, что у ряда компаний 60–70% органики приходится на такие запросы, а кликабельность по ним при появлении ИИ‑ответа может снижаться примерно на 30–35%. В этом случае совокупный риск для всего органического канала оказывается в диапазоне около 18–25%, а недополученная прибыль от онлайн‑канала может достигать 20%.

По словам представителей «Рег.решений», речь не о том, что у малого бизнеса «все пропало» из‑за нейросетей, а о перераспределении поискового трафика. Часть запросов, по которым пользователь раньше переходил на сайт, теперь закрывается прямо в поиске: алгоритм формирует готовый ответ и показывает ограниченный набор источников. Выигрывают сайты, которые попадают в этот ответ, проигрывают те, кто остаётся только в классической выдаче.

На этом фоне сервис «Рег.решения» (проект Reg.ru) объявил о запуске SEO‑ и GEO‑направления по адаптации сайтов под нейропоиск и ИИ‑ответы. В компании рассчитывают, что такой формат позволит предпринимателям учитывать фактор zero‑click‑выдачи при работе с поисковым трафиком.

«Бизнесу приходится пересчитывать unit-экономику и закладывать zero-click как постоянный фактор. Раньше боролись за позицию в выдаче, теперь задача — чтобы алгоритм выбрал именно ваш сайт как источник для ответа», — пояснил Владислав Иванов, евангелист Рег.решений.

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