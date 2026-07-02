В российской торговле одновременно обострились два спора об условиях работы с продавцами и поставщиками. Крупнейшие маркетплейсы пересмотрели комиссии для селлеров, а продуктовые сети предложили вывести часть логистических услуг из установленного законом лимита. В обоих случаях речь идет о том, кто возьмет на себя растущие расходы на продажу и доставку товаров.

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В начале июля Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» пересмотрели тарифы для продавцов. Wildberries сообщил партнерам, что с 7 июля изменит комиссии. Для части категорий ставки вырастут, для некоторых снизятся, а для остальных останутся прежними. Компания связала решение с текущей экономической ситуацией, ростом расходов на топливо и логистику, а также с необходимостью сохранить стабильность сервиса.

Ozon не объявлял о прямом повышении комиссий, но изменил логику распределения товаров по категориям. В результате с 1 июля часть продукции попала в группы с более высокими тарифами. «Яндекс Маркет» также обновил тарифный план и увеличил комиссии для отдельных категорий на 2−10%. Таким образом, расходы части продавцов выросли, хотя площадки не объявляли об общем повышении ставок для всего ассортимента.

Параллельно Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли, объединяющая крупнейшие продуктовые сети, предложила изменить правила расчета выплат поставщиков ретейлерам. Сейчас общий размер вознаграждения за объем закупок и платы за дополнительные услуги не может превышать 5% стоимости приобретенных продовольственных товаров. В лимит входят продвижение, логистика, подготовка, обработка и упаковка продукции.

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Ретейлеры предлагают не учитывать в лимите транспортировку продукции от предприятия поставщика до ее приемки на распределительном центре или в магазине. По данным АКОРТ, услугами транспортных компаний торговых сетей сейчас пользуются около 3% поставщиков. Ассоциация утверждает, что стоимость таких перевозок часто не помещается в 5-процентное ограничение, поэтому производителям приходится обращаться к сторонним компаниям, чьи тарифы могут оказаться выше.

В АКОРТ считают, что новые правила позволят сетям чаще забирать товары непосредственно у производителей и расширят географию поставок. Особенно заметным эффект может оказаться в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах с дорогой логистикой. Ассоциация также рассчитывает, что более эффективные маршруты помогут сдержать рост цен, однако этот эффект пока остается прогнозом самих ретейлеров.

Производители и отраслевые объединения инициативу не поддержали. В «Руспродсоюзе», «Союзмолоке» и «Союзнапитках» опасаются, что вывод логистики из установленного законом лимита приведет к появлению новых обязательных платежей и усилит зависимость поставщиков от крупных сетей. Представители отрасли также предупреждают о возможной монополизации перевозок и снижении доходности производителей.

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Федеральная антимонопольная служба также выступила против инициативы. В ведомстве считают, что после вывода логистики из лимита сети смогут взимать с поставщиков дополнительные выплаты под видом транспортных услуг. В ФАС опасаются, что это увеличит издержки производителей и в конечном счете может отразиться на розничных ценах.

Независимый консультант поставщиков торговых сетей Михаил Лачугин указывает, что отдельные договоры с транспортными компаниями ретейлеров используются уже сейчас. По его словам, такой формат может обходиться дешевле услуг сторонних перевозчиков и снижать риск срыва поставок при непредвиденных обстоятельствах. Однако спор сводится не только к информированности бизнеса. Поставщики также опасаются, что после изменения закона добровольная услуга может превратиться в обязательное условие работы с сетью.

Пересмотр комиссий маркетплейсами и спор о правилах логистики в традиционной рознице сводятся к одному вопросу. Участники рынка решают, кто будет оплачивать дорожающую продажу и доставку товаров. Для селлеров и поставщиков новые условия означают необходимость заново считать экономику работы с крупнейшими каналами сбыта. На розничных ценах изменения отразятся только в том случае, если бизнес не сможет принять дополнительные расходы на себя.

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